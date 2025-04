Amazon startet seine ersten Internet-Satelliten

Das Starlink-Internet von SpaceX bekommt Konkurrenz. Das Projekt Kuiper von Amazon steht in den Startlöchern. Am 9. April werden die ersten Internet-Satelliten in den Orbit gebracht. Anschließend sollen laufend neue hinzukommen, sodass im Laufe des Jahres erste Nutzerinnen und Nutzer auf das Amazon-Satelliten-Internet zugreifen können.

Im Rahmen der Mission mit der Bezeichnung KA-01, das für Kuiper Atlas 1 steht, werden die ersten 27 Satelliten an Bord starten. Sie werden sich an Bord einer Atlas-V-Rakete der United Launch Alliance (ULA) befinden.

Mit insgesamt 80 Launches sollen in einem ersten Ausbauschritt mehr als 3.200 Internet-Satelliten in den niedrigen Erdorbit gebracht werden. 7 Starts werden mit Atlas V über die Bühne gehen, 38 Launches mit der größeren Vulcan Centaur der ULA. Die restlichen Starts werden von Arianespace, Blue Origin und SpaceX durchgeführt, wie Amazon in einer Aussendung schreibt.

