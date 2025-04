Geheimer russischer Satellit setzte mysteriöses Objekt frei

Anfang Februar ist eine russische Sojus-Rakete in Richtung Weltraum gestartet. Abgehoben ist sie vom Kosmodrom Plessezk, das sich etwa 800 Kilometer nördlich von Moskau befindet. An Bord der Rakete befanden sich insgesamt 3 Satelliten: Kosmos 2581, 2582 und 2583.

Die 3 Objekte haben sich in einer ungefähren Höhe von rund 585 Kilometer über der Erdoberfläche eingependelt und und umkreisen unseren Planeten in einem polaren Orbit. Soweit so gewöhnlich.

Die Kosmos-Satelliten sorgen aber seither mit einer Reihe von ungewöhnlichen Manövern für Rätselraten. Sie fliegen in einer Formation, nähern sich gegenseitig an und entfernen sich wieder voneinander. Außerdem sollen sich die Satelliten auch anderen Objekten im Orbit genähert haben.

➤ Mehr lesen: USA behaupten: Russland hat Weltraumwaffe ins All geschickt