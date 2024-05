USA behaupten: Russland hat Weltraumwaffe ins All geschickt

Russland soll eine Anti-Satelliten-Waffe in die Erdumlaufbahn gebracht haben.

Russland hat angeblich einen Satelliten ins All geschickt, bei dem es sich wahrscheinlich um eine Weltraumwaffe handelt. Das behaupten die USA. Der Satellit könne vermutlich andere Satelliten angreifen und befinde sich in einer erdnahen Umlaufbahn, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Dienstag.

➤ Mehr lesen: Russland testet Nuklear-betriebene Rakete mit unendlich Reichweite

Russische Anti-Satelliten-Waffe

Der Start sei am 16. Mai erfolgt. Der russische Satellit befinde sich nun in derselben Umlaufbahn wie ein Satellit der US-Regierung, so Ryder weiter. Ähnlich wie Ryder hatte sich zuvor der amerikanische UN-Vertreter Robert Wood geäußert.

Auf die Frage, ob der russische Satellit eine Bedrohung für den US-Satelliten darstelle, sagte Ryder: "Nun ja, es handelt sich um eine Weltraumabwehrwaffe in derselben Umlaufbahn wie ein Satellit der US-Regierung."

➤ Mehr lesen: Geheimdienste warnen vor russischer Weltraum-Atomwaffe