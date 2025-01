Tesla hat für neues Model Y eine Tesla-Kopie kopiert

Zu haben ist das neue Model Y vorerst nur in China . Und wer die dortigen Autohersteller ein wenig verfolgt, wird beim neuen Tesla auffällige Parallelen zu einem chinesischen Elektroauto festgestellt haben.

Auch wenn eine solche LED-Leiste mittlerweile mehrere E-Autos ziert, erinnern die leicht geschwungene Form des LED-Bandes, die Anordnung des Logos sowie die schlitzartigen Scheinwerfer des Model Y an den P7 von Xpeng.

Die Frontpartie des neuen Model Y sieht nämlich dem Xpeng P7 verdächtig ähnlich. Tesla hat also ausgerechnet von jenem Autohersteller kopiert, der zuvor ausgiebig von Tesla abgekupfert hat. Somit hat sich der Kreis geschlossen.

Xpeng hat sich an Tesla orientiert

Der Xpeng-Gründer Henry Xia hat in der Vergangenheit nie abgestritten, dass er sich mit seinen E-Autos stark an Tesla orientiert und sich auch von Patenten der US-Firma inspirieren lässt. Auffallend war vor einigen Jahren beispielsweise die 1-zu-1-Kopie der Tesla-Website.

Tesla hat Xpeng sogar verklagt, weil das chinesische Unternehmen gestohlenen Source Code für den eigenen Autopiloten verwendet haben soll. Die beiden Autohersteller haben sich schließlich geeinigt, das Verfahren endete in einem Vergleich.

Model Y ist günstiger als der P7

Preislich ist das Model Y, im alten Design, in Europa günstiger als das Xpeng P7. Das E-SUV von Tesla ist in Österreich zu einem Basispreis von 42.590 Euro zu haben. Der P7 von Xpeng wird hierzulande nicht verkauft. In Deutschland kommt der P7 auf einen Startpreis von 49.600 Euro.