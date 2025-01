Tesla hat neues Model Y präsentiert

Nun hat Tesla den Vorhang gelüftet und das neue Model Y offiziell vorgestellt. Es kommt mit einem grundlegend neu gestalteten Look . Auffallend ist auf den ersten Blick die neue LED-Leiste , die sich über die gesamte Breite der Motorhaube zieht.

Im Zuge dessen wurde die gesamte Frontpartie überarbeitet. Die Scheinwerfer fallen beispielsweiser nun deutlich schmäler aus. Ähnlich sieht es am Heck aus. Auch dort wurden die Lichter erneuert und um ein LED-Band ergänzt.

Marktstart in Europa noch unklar

Vorgestellt wurde die neue Version des Model Y allerdings vorerst nur in China. Dort soll das Fahrzeug gut 5 Prozent mehr kosten als der Vorgänger und ab März ausgeliefert werden.

Auch wenn die technischen Eckdaten gleichbleiben, konnte laut der chinesischen Tesla-Website die Reichweite leicht gesteigert werden - von 688 auf 719 Kilometer. Allerdings beruhen diese Angaben auf dem chinesischen CLTC-Messverfahren und können mit dem europäischen WLTP-Standard nur schwer verglichen werden.

Auch in anderen asiatischen Ländern werde das Modell verkauft. Unklar war zunächst, wann das Fahrzeug in Nordamerika und Europa auf den Markt kommen soll. Ebenso wenig ist bekannt, in welchem Bereich sich der Preis des neue Model Y hierzulande bewegen wird.

