Chinesischer Tesla-Rivale kopiert sogar Teslas Webseite

Wen die Elektrolimousinen des chinesischen Elektroauto-Herstellers Xpeng an Tesla erinnern - das ist definitiv so beabsichtigt. Das Start-up will mit E-Autos punkten, die an Tesla angelehnt sind, aber mit einem weitaus günstigeren Preis und enormer Akku-Reichweite punkten wollen. Besonders auffällig ist das ähnliche Design beim Modell P7, das sich augenscheinlich am Design des Model S orientiert. Mit einem Preis von umgerechnet 30.000 Euro kostet es ein Drittel des Tesla Model S.

Präsentation auf Webseite

Das Unternehmen, dem von Tesla vorgeworfen wird, gestohlenen Source Code für den eigenen Autopiloten zu verwenden, zeigt sich von diesen Vorwürfen offenbar unbeeindruckt. Ein Vergleich der offiziellen Webseiten von Tesla und Xpeng zeigt, dass die chinesische Firma auch hier stark bei Elon Musks Autofirma abkupfert.