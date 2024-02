Video zeigt aus Vogelperspektive, wie ein U-Boot einen Torpedo abfeuert

Die Tests wurden auf dem Marinestützpunkt Cartagena nahe der gleichnamigen Stadt an der spanischen Mittelmeerküste durchgeführt. Sie fanden bereits im Jänner statt, das Filmmaterial wurde aber erst kürzlich veröffentlicht .

Die spanische Marine hat ein Video erstellt, das eine seltene Perspektive auf einen Torpedo-Test bietet. Bei dem U-Boot handelt es sich um die erst kürzlich in Dienst gestellte Isaac Peral (S-81) , die zur Klasse der S-80 U-Boote zählt.

Ihr Antrieb ist eine Kombination aus konventionellem elektrischem Antrieb, wobei von einem Dieselgenerator Strom erzeugt wird, und einem Air-Independent Propulsion (AIP)-System. Letzteres basiert auf Brennstoffzellen . Es ermöglicht es dem U-Boot, über längere Zeiträume hinweg unter Wasser zu bleiben, ohne auftauchen zu müssen, um die Batterien zu laden oder Luft für die Dieselmotoren einzusaugen. Die genaue Funktionsweise erklärt der Milblogger H I Sutton in diesem Video:

Die Isaac Peral, benannt nach einem Pionier der U-Boot-Entwicklung, ist das modernste U-Boot, über das die spanische Marine verfügt. Die Indienststellung der Isaac Peral war von Verzögerungen und Schwierigkeiten geprägt, wie The War Zone schreibt.

Der Test an sich ist nichts Ungewöhnliches. Die Bilder davon sind aber seltene, die man so nicht zu sehen bekommt.

In dem Video sind verschiedene Marinesoldaten zu sehen, die sich auf den Test vorbereiten. Höchstwahrscheinlich werden sie dabei von einer Drohne gefilmt. Die Testtorpedos werden von den Backbord- und Steuerbord-Torpedorohren des Bootes abgefeuert. Zur besseren Sichtbarkeit sind sie gelb eingefärbt .

Die Isaac-Peral-Klasse verfügt über standardmäßige 533-mm-Torpedorohre und wird mit in Deutschland hergestellten schweren Mehrzwecktorpedos DM2A4 SeaHake Mod 4 von Atlas Elektronik bewaffnet. Dieser Torpedo ist modular aufgebaut und kann je nach Einsatzzweck angepasst werden.

Zusätzlich ist das Boot laut The War Zone auch in der Lage, Anti-Schiffs-Raketen vom Typ UGM-84 Sub Harpoon sowie UGM-109 Tomahawk-Raketen abzufeuern.