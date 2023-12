So soll das modernste Atom-U-Boot der US Navy aussehen

27.12.2023

Erstmals sind offizielle Bilder aufgetaucht, die die neueste Klasse an US-Atom-U-Booten zeigen könnten.

Das Unternehmen Electric Boat Corporation gehört zu General Dynamics und ist der größte U-Boot-Bauer in den USA. Im Rahmen eines Jahresrückblicks, den Electric Boat auf X veröffentlicht hat, tauchen 2 Grafiken auf, die das kommende Atom-U-Boot der US Navy zeigen. Entdeckt hat das der Marine-Experte H I Sutton. Das Projekt trägt die Bezeichnung SSNX, wobei das allerdings eine generische Bezeichnung für atomgetriebene Jagd-U-Boote ist, die sich noch in Entwicklung befinden. So steht SSN für Ship Submersible Nuclear. Das “X” dahinter ist ein Platzhalter für experimentelle Plattformen, an denen noch gearbeitet wird.

© Electric Boat Corporation / X / Screenshot / HI Sutton

Rückkehr zur Seawolf-Klasse Details zur kommenden U-Boot-Klasse sind rar. Es kann davon ausgegangen werden, dass sie mit besonderen Stealth-Eigenschaften kommen wird. Der neue U-Boot-Typ soll der Virgina-Klasse nachfolgen und voraussichtlich mit Hyperschallraketen ausgestattet werden. Die Virginia-Klasse gilt als das Rückgrat der Angriffs-U-Boot-Flotte der US Navy. Im Unterschied zur Virginia soll die Neuentwicklung primär für den Einsatz gegen feindliche U-Boote ausgelegt sein plus die zusätzliche Möglichkeit bieten, Ziele an Land anzugreifen, wie Sutton schreibt. Dem Experten zufolge ist das strategisch eine Rückkehr zum Konzept der Seawolf-Klasse, die während des Kalten Kriegs entwickelt wurde. Die Seawolf-U-Boote wurden vorrangig für den Kampf mit den neuesten sowjetischen Atom-U-Booten konzipiert. Die Virginia-Klasse hingegen legte ihren Schwerpunkt auf landgestützte Angriffe.

Manches neu, manches alt Laut Sutton ist unklar, wie repräsentativ die veröffentlichten Bilder sind. Einige Aspekte würden jedenfalls Sinn für die neue Klasse ergeben. Dazu gehöre etwa die Segelform und die das x-förmige Ruder. An anderer Stelle sehen die Bilder aber wie die Virginia-Klasse aus. Darauf deutet etwa die geringe Anzahl an Torpedorohren hin, angesichts des Seekampf-Fokus. Auch die Position der vorwärts schießenden Torpedos könnte bei einem modernen U-Boot anders gelöst sein, als es auf den Grafiken ersichtlich ist. So dürfte das kommende U-Boot etwa mit einer neuen Art von Sonarsystem ausgestattet sein, einem "Conformal Sonar". Jenes integriert sich in die Hülle des Bootes, anstatt in einem speziellen Aufbau am Rumpf platziert zu sein. Das ermöglicht gerade im vorderen Bereich größere Flexibilität bei der Platzierung der Bewaffnung. Angeschlagene Flotte Mitte des Jahres wurde bekannt, dass es um die U-Boot-Flotte der US Navy nicht gut steht. Weil sich ein großer Teil der Boote in Reparatur befand, war fast die Hälfte der Flotte zwischenzeitlich nicht einsatzbereit. ➤ Mehr lesen: Navy: Fast 40 Prozent der U-Boot-Flotte nicht einsatzbereit