Asteroid 2024 YR4: Einschlag wahrscheinlicher als gedacht

Der Asteroid 2024 YR4 ist zwischen 60 und 90 Meter groß und befindet er sich derzeit noch 43 Millionen Kilometer von der Erde entfernt – etwa so weit wie der Planet Venus. Im Dezember 2032 soll er sich der Erde auf bis zu 106.000 Kilometer nähern. 2 Tage vor Weihnachten könnte er dann in die Erde einschlagen - im schlimmsten Fall.

Erst vergangene Woche schätzte man die Wahrscheinlichkeit, dass der Asteroid auf der Erde einschlägt, auf 1,2 Prozent (die futurezone berichtete). Für einen Asteroiden dieser Größe war das schon sehr hoch, aber nun musste diese Zahl erneut nach oben korrigiert werden. Panik ist dennoch nicht angebracht.

Das NASA-Zentrum für erdnahe Objekte berechnete eine neue Einschlagwahrscheinlichkeit von 2,3 Prozent. Anstatt einer Wahrscheinlichkeit von 1:83 ist die Wahrscheinlichkeit also 1:43, dass der Asteroid 2024 YR4 die Erde trifft.

Astronomen: Keine Panik

Der Himmelskörper, der im vergangenen Jahr entdeckt wurde, ist ungefähr gleich groß wie der Tunguska-Asteroid, der 1908 in Sibirien einschlug und dort eine Waldfläche von 2.150 Quadratkilometer zerstörte.

Dennoch sagen Astronomen, dass wir wegen des Einschlagrisikos nicht in Panik verfallen sollten. Das Risiko für einen Asteroideneinschlag bleibt nicht immer gleich, sondern verändert sich. In einem Video erklärt die ESA, dass die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags auch wieder auf 0 sinken könnte, sobald man aktualisierte Daten zu Geschwindigkeit und Flugbahn hat, die in den kommenden Monaten vorliegen sollen. Auch in der Vergangenheit landeten bereits mehrere Asteroiden und andere Objekte auf der Risikoliste, die dann wieder gestrichen wurden.