CIS sucht erneut „CISO of the Year 2025”

Starke Informationssicherheitssysteme und das Berufsbild “CISO“ nehmen einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Mit der Auszeichnung „CISO of the Year“ werden nicht nur herausragende Projekte prämiert, sondern auch die zentrale Bedeutung der Arbeit aller Chief Information Security Officer gewürdigt. CISOs im ganzen Land sind aufgerufen, ihre Projekte zu teilen: Sei es im Bereich IT, Security oder KI. Jedes Projekt, bei dem (Informationssicherheits-) Managementsysteme weiterentwickelt oder implementiert, realisiert oder Security-Maßnahmen umgesetzt wurden, ist willkommen.

Wer sich für den „CISO of the Year“ bewerben kann

Der Geschäftsführer der CIS, Harald Erkinger, betont die Bedeutung der Auszeichnung: „Informationssicherheit, Cybersecurity und Datenschutz werden in Unternehmen jeder Branche und Größe zunehmend wichtiger – und damit auch der Beruf des Chief Information Officer. Mit dem Preis schaffen wir Awareness für die zentrale Rolle der CISOs in Österreichs Unternehmen und sorgen für einen Wissensaustausch, der das Thema Informationssicherheit maßgeblich fördert.“

Bewerbung und Ablauf für CISO of the Year-Anwärter*innen

Projekte können ganz einfach per Fragebogen bis 14. Mai 2025 unter www.cis-cert.com/ciso eingereicht werden. Dabei werden Beweggründe sowie Erfolgsfaktoren durch das Projekt dargestellt – von Kosteneinsparungen bis zur verbesserten Sicherheit. Eine unabhängige Fachjury trifft im nächsten Schritt eine Vorauswahl und lädt die Kandidat*innen zu einem Jurygespräch ein. Die feierliche Preisverleihung und Vorstellung der Erfolgsprojekte finden beim CIS Compliance Summit am 16. September 2025 in Wien statt.

Inspiration für erfolgreiche Siegerprojekte bieten Richard Thron und Fabian Cholewa als CISO of the Year-Gewinner 2024. Hier sind die Erfolgsgeschichten und Projekte der beiden Chief Information Officer einsehbar.

Wissen teilen und Informationssicherheit fördern

Die oder der „CISO of the Year“ bekommt einen € 2000,- Bildungsgutschein der CIS für eine themenspezifische Weiterbildung in Bereichen wie Informationssicherheit, Business Continuity oder Datenschutz. Das Siegerprojekt wird durch die Gewinner*innen im Rahmen des CIS Compliance Summit 2025 vorgestellt und Key Learnings mit einem großen Publikum aus Fachexpert*innen geteilt. Beim hochkarätigen Event gibt es außerdem die Möglichkeit, sich mit der Community zu vernetzen und auszutauschen.