Das passiert, wenn ein 500-Meter-Asteroid auf der Erde einschlägt

Mithilfe eines Supercomputers haben Forscher berechnet, was ein Einschlag des Asteroiden Bennu für die Erde bedeuten würde.

Forscher der Pusan National University in Südkorea haben mithilfe von Computersimulationen die möglichen Auswirkungen eines Einschlags von Bennu auf der Erde untersucht. Die Forscher nutzten den Supercomputer Aleph , um die Folgen eines Einschlags eines 500 Meter großen Asteroiden zu simulieren. Die Studie, die kürzlich in Science Advances veröffentlicht wurde, ist dabei nicht wirklich beruhigend.

Zuallererst würden große Mengen an Staub in die Erdatmosphäre geschleudert werden. Laut den Berechnungen soll es sich um 100 bis 400 Millionen Tonnen handeln. Das hätte Auswirkungen für den ganzen Planeten. So würde es zu einem Rückgang der globalen Durchschnittstemperatur um 4 Grad Celsius kommen. Niederschläge würden global um 15 Prozent abnehmen. Die Ozonschicht würde sich um 32 Prozent reduzieren.

Auswirkungen auf das Ökosystem

Das alles hätte erhebliche Störungen des globalen Ökosystems zur Folge. Die Simulation ergab, dass terrestrische und marine Ökosysteme stark beeinträchtigt sein würden. So würde es zu einer anfänglichen Reduzierung der Photosynthese um 20 bis 30 Prozent kommen. Das würde die globale Landwirtschaft ins Chaos stürzen, was massive Störungen der globalen Ernährungssicherheit zur Folge hätte.

Zu einer unerwartet schnellen Erholung würde es allerdings beim Wachstum von Algen in Gewässern, insbesondere von marinen Kieselalgen, geben. Die Forscher führen das auf den erhöhten Eisengehalt im Asteroidenstaub zurück, der als Nährstoff dient. Diese Erkenntnis könnte dafür genutzt werden, Algen als mögliche Nahrungsquelle für die Menschheit bei einem solchen Ereignis in Betracht zu ziehen.

Vorbereitung

Obwohl ein Einschlag unwahrscheinlich ist, unterstreicht die Studie die Bedeutung der Vorbereitung auf solche potenziellen Ereignisse. Die Forscher weisen darauf hin, dass mittelgroße Asteroiden durchschnittlich alle 100.000 bis 200.000 Jahre mit der Erde kollidieren. Das legt nahe, dass unsere frühen menschlichen Vorfahren möglicherweise ähnliche Ereignisse erlebt haben, die Auswirkungen auf die menschliche Evolution gehabt haben könnten.