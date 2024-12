Feuerball am Nachthimmel: Asteroid erst kurz vor Einschlag entdeckt

Wenige Stunden nachdem C0WEPC5 erspäht wurde, war es dann auch schon so weit. Der Meteor verglühte als Feuerball am Nachthimmel über Sibirien - exakt dort und exakt zu jenem Zeitpunkt wie vorhergesagt. Einige Videos zeigen, wie der Himmelskörper explodiert.

Erst wenige Stunden vor seinem Einschlag wurde ein Asteroid entdeckt, der vor Kurzem über Sibiren explodierte. Die Astronomen konnten nur mehr berechnen, wie lange es bis zum Eintritt in die Erdatmosphäre dauern wird. Glücklicherweise hatte der Felsbrocken einen Durchmesser von lediglich 70 Zentimeter und war daher ungefährlich.

12 Stunden vergingen zwischen Entdecken und Eintritt in die Atmosphäre, wie die Europäische Raumfahrtagentur schreibt . C0WEPC5 ist der 4. Asteroid in diesem Jahr, der vor dem Einschlag auf der Erde entdeckt wurde. Insgesamt ist es erst der 11. sogenannte " imminent impactor ".

In welchen Farben ein solches Objekt leuchtet, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Darunter etwa die chemische Zusammensetzung des Gesteins, seine Geschwindigkeit und auch von anderen Gasen in der Atmosphäre . Je schneller sich das Objekt bewegt, desto intensiver ist auch das Leuchten beim Eintritt.

Mögliche Überreste eingeschlagen

Ob C0WEPC5 lediglich ein Meteor war oder ob er auch zum Meteorit wurde und Überreste davon auf der Erdoberfläche eingeschlagen haben, ist noch unklar. Mögliche Überbleibsel des Felsbrockens wären in einer abgelegenen in Region in Jakutien zu finden.

