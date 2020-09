Wie werden Asteroiden entdeckt?

Wandernde Punkte

Früher wurden Asteroiden und andere Objekte, etwa Kometen, durch den Vergleich von Serienaufnahmen des Nachthimmels gefunden. Veränderten einzelne leuchtende Punkte auf den Bildfolgen ihre Position, so waren es möglicherweise Asteroiden. Wurden Aufnahmen damals mit Lupe und Lineal ausgewertet, so geschieht dies heute mit Computerchips und Software.

Der Einsatz von automatisierten Roboter-Teleskopen seit den 90er-Jahren hat die Rate an Asteroidenentdeckungen massiv beschleunigt. Die großen Weltraumagenturen NASA und ESA führen rund um die Uhr Beobachtungen durch. Bei diesen „Sky Surveys“ werden möglichst breite Himmelsausschnitte abgetastet, um Anomalien in der Bewegung von Objekten zu erkennen.

Manche Asteroiden wurden in der Vergangenheit auch von Amateurastronomen entdeckt, heute eher weniger, meint Arnold Hanslmeier, Astrophysiker an der Karl-Franzens-Universität Graz. „Die Instrumente von Amateuren sind zu klein. Es gibt nur mehr kleine und schwach leuchtende Objekte, die unentdeckt sind.“ Eine Ausnahme bilden Kometen. Ihre Umlaufbahnen sind im Gegensatz zu jener von Asteroiden nicht an die planetare Bahnebene um die Sonne (Ekliptik) gebunden. Sie können also quasi jederzeit von überall her auftauchen.