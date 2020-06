Asteroidenbergbau: Billionengeschäft im Weltall

Heute vor 112 Jahren dachten die Bewohner einer entlegenen Gegend in Sibirien, die Welt würde untergehen. Augenzeugen berichteten von einem bläulichen, extrem hellen Objekt, das über den Himmel zog und sich schließlich in eine riesige Rauchwolke verwandelte. Mehrere Druckwellen schleuderten Menschen in über 60 Kilometer Entfernung auf den Boden, Glasscheiben gingen zu Bruch, Hütten wurden umgeworfen und dazu gab es ohrenbetäubenden Donner und Erdbeben.

Rasend schnelle Felsen

Wie wir heute wissen, hatte die Explosion eines Asteroiden über der Region Tunguska die Wucht von 2000 Hiroshima-Atombomben. Es war der größte Asteroiden-Treffer in den Geschichtsaufzeichnungen der Menschheit. Der "Asteroid Day" am 30. Juni soll daran erinnern, dass wir in einem Sonnensystem leben, das mit uralten, rasend schnellen und manchmal gefährlichen Weltraumfelsen gefüllt ist. "Wir haben jetzt alle gesehen, wie unvorbereitet die Menschheit auf eine Pandemie war. Ein Asteroidentreffer ist eine genauso reale Gefahr", warnt Ex-"Queen"-Gitarrist und Astrophysiker Brian May, einer der Initiatoren des "Asteroid Day".