Wasser in Asteroiden kann Treibstoff für Raumschiffe liefern

Auch Raumschiffe könnten zukünftig so betankt werden. Studienleiter Andrew Rivkin sagte gegenüber Space.com, die Landung auf und der Start von einem Asteroiden benötige hundert Mal weniger Antriebskraft und Energie als auf dem Mond. Es müsse keine Schwerkraft überwunden werden, was mehr Energie benötige. Damit verbrauche man auch für das Betanken auf Asteroiden, die weiter entfernt sind als der Mond, weniger Treibstoff.

Wasserstoff oder Wasserdampf

Voraussetzung ist ein Raketenantrieb, der flüssigen Wasserstoff nutzt. Beim Abbau des Wassers auf Asteroiden müsste dieses also noch in Wasserstoff umgewandelt werden. Das kleine Prototyp-Raumschiff "WINE" ( Word is not enough), das derzeit an der Universität Florida entwickelt wird, könnte diesen Prozess umgehen, denn es nutzt einen Dampfantrieb. So könnte es von Asteroid zu Asteroid reisen, indem es die Wasservorkommen anzapft und verdampft.