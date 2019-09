Wie eine Kettenreaktion im All das Leben auf der Erde lahmlegen kann

Müll einfangen

Das löst jedoch nicht das Problem des bereits bestehenden Mülls. Daran arbeitet ein internationales Team aus Forschung und Industrie. Das Projekt „RemoveDebris“ entwickelt Satelliten, die im All aufräumen sollen. Diese besitzen ein Scansystem, mit dem Trümmer identifiziert werden. Eine Möglichkeit zur Entsorgung des Weltraummülls ist das Abschießen einer Harpune, die in großen Trümmern und toten Satelliten steckenbleibt. Am anderen Ende der Harpune wird ein Segel geöffnet. Dadurch wird ihr Kurs geändert und sie verglühen in der Erdatmosphäre.

Nach ähnlichem Prinzip soll auch ein Fangnetz funktionieren. Es wird auf Trümmer geschossen und wickelt sich darum. Das so geschnürte Müllpaket wird in Richtung in Atmosphäre geschickt, wo es verglüht. Auch die ESA arbeitet an so einem System. 2025 soll damit ein Satellit aus dem All entfernt werden.