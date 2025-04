4chan nach Hack down, Daten und Quellcode veröffentlicht

4chan ist derzeit down. Dabei handelt es sich nicht um einen simplen, technischen Ausfall. Die Plattform dürfte das Opfer eines gezielten Angriffs geworden sein.

Der Ausfall hat in der früh begonnen und hält seitdem an. Der Angriff soll über eine Sicherheitslücke eines veralteten PHP-Codes und MySQL erfolgt sein – was in der Hackerszene als Klassiker gilt. So konnte der Angreifer in den Administratorbereich eindringen.