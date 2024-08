Netflix erfährt größtes Leak-Desaster seiner Geschichte

Erst im Oktober wollte Netflix die Anime-Serie "Dandadan" zum Streaming anbieten. Die Zeichentrickproduktion können sich findige Anime-Fans allerdings schon jetzt illegal per Torrent besorgen. Neben "Dandadan" sind noch weitere neue Anime-Serien und ein Anime-Film ins Internet durchgesickert. Für Netflix ist das ein schwerer Schlag.

Mehrere Serien und Filme durchgesickert

Wie Games Radar und Anime News Network beschreiben, sind unter den durchgesickerten Titeln mehrere Episoden der Anime-Serie "Ranma 1/2", mehrere Episoden von "Dandadan" und der komplette Film "Gekijoban Mononoke: Karakasa". Außerdem geleakt sind alle Folgen von "Terminator Zero" und eine Folge von "Re: Zero - Starting Life in Another World".

