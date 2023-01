Die besten Anime-Games für iOS und Android

Wie groß das Interesse an Anime weltweit ist, zeigen nicht nur die unzähligen veröffentlichten Serien, sondern auch die vielen dazu passenden Games. Alleine im Jänner erscheinen mit One Piece Odyssey und Dragon Ball Z: Kakarot zwei neue Titel für Anime-Fans. Auch für iOS und Android gibt es einige unterhaltsame Games aus dieser Kategorie.

Eine Chance sollte man dem Spiel aber trotzdem geben. Und das gleich aus mehreren Gründen. Was gleich zum Start auffällt, sind die überbordenden Hinweise, die es wegzutippen gilt. Neben der Sprachauswahl müssen wir uns durch locker ein Dutzend Warnungen und Informationen tippen. Neben einem Verweis auf kostenpflichtige Zusatzinhalte gibt es mehrere Abfragen, etwa zur Gewichtung von Charakteren , die wir annehmen oder ablehnen müssen. Was das für uns später bedeutet, wird aber eigentlich nicht klar.

Azur Lane

Azur Lane gehört zu den neueren Kreationen am Anime-Himmel. Im Gegensatz zu vielen anderen Produktionen erschien hier das Spiel zuerst, aus dem am Ende eine TV-Serie adaptiert wurde. Azur Lane fällt unter die Kategorie der Shoot ‘em ups und gilt als rein chinesische Produktion. Wer Azur Lane das erste Mal startet, wird höchstwahrscheinlich die Augenbrauen hochziehen. Was uns hier erwartet, ist nämlich alles andere als eindeutig. Klar wird gleich, dass es jede Menge ausschließlich weibliche Anime-Charaktere gibt.

Ihr Einsatz im Spiel ist aber doch etwas ungewöhnlich. Azur Land findet nämlich in einer alternativen Timeline des Zweiten Weltkriegs statt. Das Prinzip ist so einfach wie kurios. Aus den verschiedenen Charakteren gilt es, eine Flotte zusammenzustellen. Flotte deshalb, weil die weiblichen Charaktere keine Menschen, sondern Kriegsschiffe sind. Bis zu sechs Schiffe gilt es dann, aufgeteilt auf zwei Divisionen, zu platzieren. Die vordere Division besteht aus Zerstörern sowie leichten und schweren Kreuzern.

Die hintere Linie beinhaltet mit Kampfschiffen und Flugzeugträgern die schweren Kaliber. Haben wir unsere Flotte zusammengestellt, gilt es in See zu stechen und feindliche Territorien zu erkunden. Haben wir den Feind entdeckt, ist das Prozedere immer gleich. Die feindlichen Flotten müssen zerstört werden, bis wir zum jeweiligen Endgegner gelangen. Diesen gilt es dann in einem Schlusskampf zu besiegen. Erfolgreiche Kämpfe generieren Sterne und die Aufstiegsmöglichkeit zur nächsten Map. Haben wir alle Maps in einem Kapitel abgearbeitet, steigen wir in das nächste Kapitel mit höherem Schwierigkeitsgrad auf.

In Sachen Steuerung erwartet uns bei Azur Lane eine Mischung aus automatischer und manueller Steuerung. Die Spitze unserer Flotte beginnt automatisch zu feuern, wenn Gegner gesichtet werden. Darüber hinaus können wir diese jederzeit manuell bewegen. Kampfschiffe und Flugzeugträger können von uns mit dedizierten Knöpfen aktiviert werden.

Gezielt werden muss aber von uns selbst, was dem Game einen gewissen Sniper-Charme verpasst. Etwas eigenartig mutet das integrierte „Beziehungssystem“ an. Setzen wir bestimmten Charaktere bzw. Schiffe öfters und länger ein, steigt unser Zuneigungslevel zum jeweiligen Charakter. Bei 100 Prozent Zuneigung kann dann ein Heiratsantrag gestellt werden. Ein sicherlich für viele Spieler*innen etwas irritierendes Feature eines sonst recht unterhaltsamen Games. Beim Thema Mikrotransaktionen ist Azur Lane dagegen relativ harmlos. Investiert wird hauptsächlich in Skins für die liebevoll genannten "Shipfus" sowie für Ringe, zu den erwähnten Hochzeiten. Slots unter anderem für Docks können ebenfalls hinzugekauft werden, sind aber alles andere als Pflicht für gutes Gameplay.

Azur Lane ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.