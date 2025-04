Apps ohne Play Store: Die besten alternativen App Stores für Android

Neben dem Play Store gibt es einige alternative Store-Angebote zum Herunterladen von Apps für Android.

Wer ein Android-Gerät besitzt, bezieht Apps in den allermeisten Fällen direkt aus dem Play Store. Der hauseigene Store von Google ist üblicherweise bereits vorinstalliert und bietet damit die bequemste und schnellste Art, an neue Apps zu kommen. Vielen Nutzerinnen und Nutzern ist dabei gar nicht bewusst, dass es einige Alternativen gibt, über die sich oft auch Apps beziehen lassen, die es im Play Store gar nicht gibt. Wir stellen euch diese App-Store-Apps vor: F-Droid: Android

F-Droid Fast so lang wie Android selbst gibt es F-Droid bereits für das mobile Betriebssystem von Google. Seit 2010 ist die App-Store-Alternative am Start und bietet Apps mit Fokus auf Quelloffenheit. Apps, die bei F-Droid gelistet werden wollen, müssen Source Code und Lizenz frei zur Verfügung stellen. Zu finden gibt es hier einige prominente Apps wie etwa Jellyfin, Home Assistant oder der VLC Media Player. Auch weitere App Stores finden sich im Angebot von F-Droid. Neben der vorinstallierten Repository von F-Droid bietet der App Store außerdem die Möglichkeit, Repos von Drittanbietern zu installieren. F-Droid ist kostenlos für Android erhältlich.

Aptoide Mit seiner Geburtsstunde im Jahr 2009 gehört auch Aptoide zu den Urgesteinen der Android-Stores. Aptoide zählt dank seines umfangreichen Angebots zu den beliebtesten Alternativen zum Play Store. Dieser Umstand ist vor allem dem Aufbau von Aptoide zu verdanken. Statt einer zentralen Verwaltung stellen App-Anbieter ihre Apps quasi selbst per Repoistory zur Verfügung. Aptoide agiert als Paketmanager, über den sich alle Quellen und Apps gemeinsam abrufen, installieren und verwalten lassen. Sieht man sich hier die App-Charts an, wird sofort klar, dass auch die großen Player vertreten sind. Signal, WhatsApp, Netflix und Co. sind allesamt vorhanden. Aber auch viele Apps aus der Nische gibt es hier zu entdecken. Eine Besonderheit von Aptoide ist auch das Angebot von Inhalten für Erwachsene. Bestätigen wir, dass wir über 21 Jahre alt sind, lässt Aptoide auch die ein oder andere App von der Leine, die es sonst in keinem Store zu finden gibt. Aptoide ist kostenlos für Android erhältlich.

Izzyondroid Mehr ein Repository als ein vollständig eigener App Store ist Izzyondroid. Das Angebot gehört zu jenen, die sich als Zusatz-Repos unter anderem in F-Droid hinterlegen lassen. Izzyondroid hat mit Blick auf das Angebot einen ähnlichen Ansatz wie F-Droid, verlangt aber keine hundertprozentige Quelloffenheit. Sind proprietäre Teile in einer App enthalten, ist das bei Izzyondroid also nicht sofort ein Ausschlussgrund. 1299 Apps sind derzeit in der Repo verfügbar, die unter anderem ein Filtern nach Lizenz, Aktualisierung und bestimmten Features zulässt. Izzyondroid ist kostenlos als Repository oder über den inoffiziellen Client erhältlich.

Aurora Store Der Play Store gehört für die meisten Nutzerinnen und Nutzern zur Standardausstattung für ein Android-Smartphone. Wer ein Gerät ohne vorinstallierten Play Store hat oder diesen umschiffen möchte, findet in Aurora Store die passende Alternative. Der inoffizielle FOSS-Client bietet uns Zugriff auf die Apps im Play Store, ohne, dass wir zwangsläufig die komplette Privatsphäre aufgeben. So braucht es dank Anonym-Modus nicht einmal einen Google-Account, um Apps zu laden. Auch Google Play Services und microG sind nicht erforderlich. Eine praktische Möglichkeit ist hier auch das Location-Spoofing, wodurch wir Apps laden können, die theoretisch nur in anderen Ländern verfügbar sind. Aurora Store ist kostenlos für Android erhältlich.

APKMirror Einer der größten und bekanntesten Anbieter im Bereich der alternativen App Stores ist APKMirror. Seit 2014 wird das Angebot als Anlaufstelle für tausende Apps betrieben. APKMirror ist dabei aus gleich mehreren Gründen besonders. Sämtliche Apps werden vom Betreiber höchstpersönlich auf ihre Ordnungsmäßigkeit kontrolliert. Außerdem haben wir bei vielen Apps die Wahl zwischen verschiedensten Versionen. So gibt es nicht nur die Beta-Version zum Laden, auch Varianten für unterschiedliche Display-Größen oder Android TV können von uns geladen werden. Da es sich bei APKMirror um ein legales Angebot handelt, gibt es keine gecrackten oder anderweitig beschafften Apps. Bis auf ganz wenige Ausnahmen gibt es auch keine kostenpflichtigen Apps im Store. APKMirror ist kostenlos für Android erhältlich.

itch.io Auch beim Gaming sind wir nicht am Play Store festgekettet. Mit itch.io gibt es auch hier eine Alternative, die einen umfangreichen Katalog an Indie-Games bereitstellt. 2013 gelauncht, wuchs das Angebot langsam zu einem der attraktivsten Verbreitungswege für Indie-Games. itch.io setzt auf eine freie Verteilung der Einnahmen, Entwicklerinnen und Entwickler können also frei entscheiden, wie viel Prozent ihrer Einnahmen sie an die Plattform weitergeben möchten. Zu finden gibt es Games unter anderem aus den Bereichen Horror, Puzzle und Retro. Auch eine No-AI-Kategorie gibt es seit einiger Zeit. Neben Android-Games bietet die Plattform auch Spiele für iOS, Windows, macOS und Linux an. itch.io hat keine eigene App, sämtliche Inhalte können direkt von der Webseite bezogen werden. itch.io ist kostenlos für Android erhältlich.

