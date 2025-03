USS Nimitz: Der älteste Flugzeugträger der Welt ist auf seiner letzten Mission

In Marine-Tradition tritt die Besatzung der USS Nimitz am Flugdeck an. Die dunklen Uniformen, der wolkig-graue Himmel: Es liegt Melancholie in der Luft. Selbst Poseidon, der Bord-Hund des Flugzeugträgers, wirkt betrübt. Es ist das letzte Mal, dass die USS Nimitz für eine Mission in See sticht.