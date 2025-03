Nordkorea bestätigt Bau von riesigem Atom-U-Boot

Erstmals wurden offiziell Bilder eines nuklearbetriebenen U-Boots gezeigt. Es ist gut 3-mal so groß wie bisherige nordkoreanische U-Boote.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen eines Besuchs des Machthabers Kim Jong Un in einer Werft. Laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KNCA inspizierte Kim Jong Un ein „ nuclear-powered strategic guided missile submarine “ – also ein U-Boot für strategische Raketen mit Nuklearantrieb. Werden Raketen als strategisch bezeichnet, ist damit gemeint, dass sie Atomsprengköpfe tragen.

Schon im Oktober 2024 gab es konkrete Hinweise darauf, dass Nordkorea an seinem ersten Atom-U-Boot arbeitet. Jetzt hat das die Regierung offiziell bestätigt.

Der Marineexperte HI Sutton hat dazu die Größe von Kim Jong Un (171 cm) als Referenz genommen. Demnach hätte der Rumpf des Atom-U-Boots einen Durchmesser von 12,5 Meter . Das wäre für nordkoreanische Verhältnisse riesig.

Selbst, wenn sich HI Sutton ein bisschen verrechnet hat (je nach Quellenangabe könnte Kim Jong Un nur 168 cm groß sein), dürfte anhand des Bugdurchmessers das nordkoreanische U-Boot ähnlich groß wie Atom-U-Boote anderer Länder sein. Die russische Projekt 945 (Sierra-I-Klasse) hat einen Durchmesser von 12,28 Meter und eine getauchte Verdrängung von bis zu 8.300 Tonnen . Die amerikanische Virginia-Klasse (Block IV) misst 10 Meter und hat eine getauchte Verdrängung von 7.900 Tonnen . Chinas Type 093B hat 11 Meter Durchmesser und 6.700 Tonnen getauchte Verdrängung.

Das bisher größte nordkoreanische U-Boot ist die Hero Kim Kun Ok , mit einem Bugdurchmesser von 6,7 Meter . Dieses hat einen konventionellen Antrieb. Das Atom-U-Boot könnte mit seinem 12,5 Metern die dreifache Verdrängung (ein wichtiges Maß für die Größe von militärischen Schiffen und U-Booten) aufweisen. Moon Keun-sik , ein südkoreanischer U-Boot-Experte, schätzt, dass es in der 7.000-Tonnen-Klasse angesiedelt sein wird.

Es ist davon auszugehen, dass das nordkoreanische Atom-U-Boot vertikale Startröhren für Raketen haben wird. Solche U-Boote sind nämlich sehr weit oben auf der Rüstungswunschliste von Kim Jong Un. Deshalb hat etwa die Hero Kim Kun Ok einen „Buckel“ verpasst bekommen, mit Startröhren für 10 Raketen . Im Grunde handelt es dabei nämlich um eine russische Romeo-Klasse, die normalerweise keine vertikalen Startröhren hat.

Der Raketenbehälter wurde an der Rückseite des Turms der Hero Kim Kun Ok angestückelt

Weil die Hero Kim Kun Ok aber klein ist, kann sie nur die ballistische Kurzstreckenrakete KN-23 Hwasong-11S (ca. 600 km Reichweite) und den Marschflugkörper Pulhwasal-3-31 (angeblich 2.000 km Reichweite) tragen.

Das neue Atom-U-Boot wird hingegen voraussichtlich darauf ausgelegt sein, die Pukguksong-Raketen starten zu können. Die Pukguksong-5 ist in etwa 11 Meter lang und hat einen Durchmesser von 2 Metern. Die Reichweite könnte bis zu 5.000 km betragen (offizielle Angaben dazu sind nicht bekannt). Der Gefechtskopf soll über eine Tonne wiegen können. Angeblich arbeitet Nordkorea auch an nuklearen Mehrfachsprengköpfen (MIRV) für die Pukguksong-5.

Die Frage ist: Wozu braucht Nordkorea überhaupt ein Atom-U-Boot – außer, um es von der Wunschliste von Kim Jong Un streichen zu können? Der „Erzfeind“ Südkorea ist schließlich nicht weit weg. Selbst aus nordkoreanischen Gewässern heraus könnte man nahezu alle Ziele in Südkorea beschießen, solange die Raketen eine Reichweite von 500 km haben.

Der Vorteil eines Atom-U-Boots ist, dass es quasi „unendlich“ Reichweite hat, weil der nukleare Brennstoff nur alle 15 bis 25 Jahre ersetzt werden muss. Dadurch kann die Mission des U-Boots viel länger dauern und es kann wochenlang auf Tauchfahrt bleiben. So kann es sich einfacher in Stellung bringen, bzw. länger in Lauerstellung bleiben, um einen Angriff aus einer unerwarteten Richtung zu starten, wie etwa dem Ostchinesischen Meer oder der Philippinensee.

Zudem soll damit allen Ländern gedroht werden, die bei einem Krieg Südkorea beistehen würden. Ein nordkoreanisches Atom-U-Boot könnte etwa unbemerkt den Pazifik durchqueren und Ziele in den USA ins Visier nehmen.