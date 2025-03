Russland zerstört deutsche Haubitze RCH 155 – die die Ukraine gar nicht hat

In einem besonders peinlichen Fall berichtete Russland, dass eine ukrainische Fähre durch einen Hubschrauber zerstört wurde. Was der Ka-52 allerdings beschossen hat, war ein Betonpfeiler.

RCH 155 wurde übergeben, befindet sich aber in Deutschland

Die voreilige Falschmeldung könnte entstanden sein, weil Russland die Nachrichten zur RCH 155 nicht korrekt gelesen hat. Diese wurden laut dem deutschen Verteidigungsministerium am 13. Jänner 2025 der Ukraine übergeben – aber nicht in die Ukraine überstellt. Die Übergabe war lediglich ein symbolischer Akt.

Die Radhaubitze blieb in Deutschland. Im März/April soll die Ausbildung der ukrainischen Truppen an der RCH 155 in Deutschland beginnen. Diese wird etwa 2 Monate dauern. Erst danach werden die ersten RCH 155 in die Ukraine gebracht. Bis Ende des Jahres sollen 6 Stück der Radhaubitze in der Ukraine eintreffen. Insgesamt sollen 54 Stück an die Ukraine geliefert werden.