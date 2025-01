Deshalb kauft die Bundeswehr die Raketenartillerie PULS statt GMARS

Hier kam GMARS ins Spiel. Die Raketenartillerie wird vom deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall in Kooperation mit Lockheed Martin entwickelt, das wiederum hinter MLRS und HIMARS steckt. GMARS sollte ähnlich agil wie HIMARS sein, aber 2 Pods haben, wie MLRS. Sogar der Name deutete darauf hin, dass die Raketenartillerie für Deutschland zugeschnitten ist. Offiziell steht GMARS für „ Global Mobile Artillery Rocket System “ – inoffiziell steht das G für Germany.

PULS ( Precise and Universal Launching System ) ist hingegen bewährt. In Israel wurde es 2020 eingeführt. Zu den europäischen Nutzern gehören Dänemark , die Niederlande und Spanien . Interesse besteht auch von Norwegen . Wie Deutschland sind diese Nationen Teil der NATO.

PULS kann auf Lkw-Plattformen mit 3 oder 4 Achsen montiert werden und hat 2 Pods. Was PULS auszeichnet, ist die Vielfalt der verfügbaren Munition. So gibt es etwa Pods, die die russischen 122mm-Grad-Raketen abfeuern können.

Von der gelenkten EXTRA (306 mm, 150 km Reichweite, 120 kg Sprengkopf) passen 4 Stück in einen Pod. Delilah ist ein Marschflugkörper mit Loitering-Fähigkeiten, soll also im Zielgebiet kreisen und es aufklären können, bis ein Angriffsbefehl erfolgt. 2 Stück passen in einen PULS-Pod, die Reichweite liegt bei 250 km, der Gefechtskopf wiegt 30 kg.

Streit wegen amerikanischer Munition

Um die Munition für PULS könnte es noch Streit geben. Denn Elbit hat versprochen, dass die PULS-Raketenartillerie für Deutschland die MLRS-Raketen nutzen kann – die die Bundeswehr ja bereits für MARS II im Arsenal hat. Im Sommer 2024 sagte Lockheed aber auf Nachfrage zu Defense News, dass dies nicht möglich sei.

„Unsere Reihe an MLRS-Munition kann nicht in das PULS-System integriert werden. Wenn sich Deutschland für PULS entscheidet, werden sie den Zugriff zu unseren Raketen verlieren“, sagte Howard Bromberg, Vizepräsident für Strategie und Geschäftsentwicklungen der Landstreitkräfte-Abteilung bei Lockheed.

Das könnte man beinahe als Drohung auslegen, dass man Deutschland zukünftig nicht mit neuen Raketen beliefern will, selbst wenn die Bundeswehr nach wie vor das Mars II nutzt. Das könnte die neue Precision Strike Missile (PrSM) betreffen, die in der aktuellen Version 500 km Reichweite hat. Eine Variante mit 1.000 km Reichweite ist in Planung. Ein MLRS-Pod kann 2 PrSM aufnehmen – ein GMARS könnte also 4 Stück PrSM starten.

➤ Mehr lesen: Neue Präzisionsrakete zerstört Ziele in 500 Kilometern Entfernung