Russlands doppelläufiges Artillerie-Monster, aus dem nichts wurde

Die 2S35 soll auch MRSI -fähig gewesen sein (Multiple Round Simultaneous Impact). Dabei werden in schneller Folge Granaten in unterschiedlichen Winkeln auf das Ziel abgefeuert, sodass diese alle gleichzeitig einschlagen . MRSI findet man heute bei modernen Geschützen – Anfang der 2000er-Jahre war das Konzept aber noch nicht weit verbreitet. Durch die hohe Feuerrate von bis zu 16 Schuss pro Minute, hätte die 2S35 vermutlich mehr Granaten gleichzeitig ins Ziel bringen können, als dies heutige MRSI-Geschütze mit einem Lauf können.

Zur Selbstverteidigung hatte die 2S35 Nebelwerfer . Es gibt zudem eine Aufhängung für ein Maschinengewehr am Turm, vermutlich ein PKT im Kaliber 7.62x54R. Da der Turm unbemannt war, war wohl die Überlegung, dass Maschinengewehr mit dem Hauptgeschütz koaxial zu schalten. So hätte man damit über die Steuerung des doppelläufigen Geschütz zielen und es für die Nahbereichsverteidigung bzw. die Luftabwehr gegen Tiefflieger oder Hubschrauber einsetzen können.

Das war aber nicht das Ende der 2S35 Koalizija-SW. 2015 tauchte sie wieder auf, bei einer Militärparade. Obwohl sie nur noch einen 152mm-Lauf hat, wurden Bezeichnung und Name beibehalten. Sie nutzt das Fahrgestell des T-90 , aber eine Hülle, die eher dem neuesten russischen Kampfpanzer T-14 Armata entspricht. Russland stellt in Aussicht, dass zukünftige 2S35 komplett auf dem T-14 aufbauen.

Diesen Monat kündigte Russland an, dass die 2S35 in Kürze an der Front in der Ukraine eingesetzt wird. Zumindest ein Exemplar wurde dort schon gesichtet, allerdings könnte es sich dabei um einen Feldtest und keine reguläre Stationierung gehandelt haben.

Leistungsdaten sind weitgehend unbekannt

Tatsächliche offizielle Daten der 2S35 sind spärlich. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS soll sie eine Reichweite von 70 Kilometern haben. Frühere Berichte sprachen davon, dass ein neuer, pneumatischer Schnelllader eine Feuerrate von 15 Schuss pro Minute ergibt. Die TASS schreibt mittlerweile von bis zu 10 Schuss pro Minute, was realistischer klingt.

Mit der Reichweite von 70 Kilometern mit Präzisionsmunition ist die 2S35 den amerikanischen HiMARS-Systemen der Ukraine unterlegen. Diese haben mit den Standardraketen bis zu 90 Kilometer Reichweite und mit den Export-Varianten der ATACMS bis zu 165 Kilometer.