Flugzeugträger für 1 Cent verkauft: Letzte Fahrt der USS John F. Kennedy

Das einzigartige Schiff befindet sich nun auf seiner letzten Reise in Richtung Verschrottung.

Die letzte Fahrt der Kennedy wird etwa 2 Wochen dauern. Sie wird durch den Atlantik, um die Florida-Halbinsel und durch den Golf von Mexiko führen. In Brownsville wird sie schließlich vom Schrottunternehmen International Shipbreaking Limited zerlegt. Die Firma hat ebenfalls um 1 Cent auch die USS Kitty Hawk gekauft, die ebenfalls zerlegt wird.

Am Donnerstag, dem 16. Jänner 2025 , trat die legendäre USS John F. Kennedy (CV-67) ihre letzte Reise an. Sie führt sie vom Navy-Stützpunkt Philadelphia nach Brownsville, Texas . Dort wird sie, nachdem sie 2021 von der Navy um einen symbolischen Cent verkauft wurde, verschrottet. Dafür entschied man sich trotz Bemühungen von Veteranenverbänden, das Schiff als schwimmendes Museum zu erhalten.

Während des Baus erhielt das Schiff so viele Änderungen, dass es eine eigene Schiffsklasse bildete. Dennoch wird sie oft als eine Variante der Kitty-Hawk-Klasse beschrieben, weil sie auf diesem Design basiert. "Big John" hat zwischen 277 und 288 Mio. US-Dollar gekostet.

Der ausgemusterte Flugzeugträger, der liebevoll " Big John " genannt wurde, war das letzte konventionell angetriebene Schiff seiner Art in der Navy. Konkret verwendete die John F. Kennedy einen dieselelektrischen Antrieb. Ursprünglich war das so gar nicht geplant.

Die Kennedy wurde 1968 in Dienst gestellt und diente fast 4 Jahrzehnte lang. Während ihrer Laufbahn absolvierte sie 18 Einsätze , darunter Missionen im Mittelmeer , im Roten Meer und zur Unterstützung der Operationen nach dem 11. September 2001 . Ihre Außerdienststellung erfolgte am 1. August 2007.

Die CV-67 ist 321 Meter lang, 77 Meter breit und 59 Meter hoch (Mast bis zur Wasserlinie). Ihre Verdrängung beträgt knapp 83.000 Tonnen bei voller Beladung. Zum Zeitpunkt ihrer Indienststellung war sie damit zwar groß, aber nicht der größte Flugzeugträger der Navy. Diesen Titel durfte die 1961 in Dienst gestellte USS Enterprise (CVN-65) mit einer Länge von 343 Meter für sich beanspruchen.

Die John F. Kennedy war mit 4 Flugzeugkatapulten und genauso viel Fangseilanlagen für landende Flugzeuge ausgestattet. Ihre Kapazität lag bei insgesamt rund 80 Flugzeugen . In ihrer Laufbahn operierten von dem Träger aus zahlreiche verschiedene Flugzeugmodelle. Darunter die F-14 Tomcat , die A-7E Corsair II , die F/A-18 Hornet und die legendäre F-4 Phantom II .

Neuer JFK-Super-Flugzeugträger

Nicht zu verwechseln ist die CV-67 mit der CVN-79, die ebenfalls John F. Kennedy heißt. Sie soll nach Verzögerungen noch in diesem Jahr in Dienst gestellt werden. Derzeit befindet sich das Schiff in der Endphase der Konstruktion und Ausrüstung. Im Februar 2024 wurden spektakuläre Tests des elektromagnetischen Flugzeugstartsystems durchgeführt.

