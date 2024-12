Neue Details zu Chinas mysteriösem Flugzeugträger

➤ Mehr lesen: Chinas mysteriöser Flugzeugträger sticht erstmals in See

Vor Kurzem ist Chinas neuer Flugzeugträger erstmals in See gestochen. Jetzt sind neue Fotos im chinesischen Netzwerk Weibo aufgetaucht, die mehr Details zum Schiff namens Zhong Chuan Yi Hao zeigen.

Das amphibische Landungsschiff Type 075 hat ein ähnliches Flugdeck-Layout, aber 6 Hubschrauber-Markierungen in Reihe, sowie eine 7. hinter der Insel. Die Zhong Chuan Yi Hao ist zwar kürzer (ca. 200 Meter) als die Type 075 (236 Meter), es würden sich aber mindestens 4 Markierungen für Hubschrauber ausgehen.

Type 075 Hainan: Am Flugdeck sind die Hubschrauber-Markierungen deutlich zu erkennen

Diese dürfen aber nicht zu schwer sein, denn am Flugdeck ist kein Katapult zu sehen. Auch einen Ski Jump gibt es nicht. So eine Sprungschanze, die Kampfjets das Abheben erleichtert, findet man etwa auf Chinas Flugzeugträgern Liaoning und Shandong .

Dies deutet auf eine bewusste Mischnutzung hin, also nicht die Verwendung als reiner Hubschrauberträger. Neben Helikoptern und Helikopter-Drohnen könnten auch Fixflügler-Drohnen starten.

Die neuen Fotos verraten mehr zu den 3 Inseln . Wie bereits zuvor vermutet, dürfte Insel Nummer 1 die Brücke sein. Insel Nummer 2 ist die größte Insel und wohl für den Flugbetrieb vorgesehen. Das neue Indiz hier ist, dass es keine Fenster zur Außenseite gibt – weil dort nicht das Flugdeck ist. Der Beobachtungspunkt für das Flugdeck ist am Ende der Insel sichtbar und hat Fenster, die nach hinten und links ausgerichtet sind.

Auf dem Foto, das die Zhong Chuan Yi Hao von hinten zeigt, ist kein Welldeck zu erkennen. Ein Welldeck ist ein typisches Merkmal von amphibischen Landungsschiffen. Dabei handelt es sich um ein flutbares Dock, das meist am Heck eines Schiffs ist, um Landungsboote und Amphibienfahrzeuge abzusetzen und aufzunehmen.

Eine Option ist, dass die Zhong Chuan Yi Hao eine Trainings- und Testplattform sein könnte. Sie wird genutzt, um Start und Landung von Drohnen auf Hoher See zu erproben und trainieren. Sollte etwas schiefgehen, wird nur das Trainingsschiff beschädigt und nicht ein tatsächlicher Flugzeugträger oder ein amphibisches Landungsschiff, die für Chinas Marine sehr wertvoll sind.

Nach wie vor ist nicht bekannt, ob die Zhong Chuan Yi Hao ein militärisches oder ein ziviles Schiff ist. Das Fehlen von militärischer Bemalung , wie etwa eine Rumpfnummer, deutet eher auf ein ziviles Schiff hin. Der Aufbau mit den mehreren Inseln und das durchgehende Flugdeck sind hingegen Merkmale für ein Kriegsschiff. Gibt es aber kein Hangardeck, stellt das wiederum die Nutzbarkeit als Hubschrauber- bzw. Drohnenträger in Frage.

Die Zhong Chuan Yi Hao könnte auch als eine Art Versorgungsschiff für Hubschrauber und Drohnen dienen. Diese könnten dort landen, auftanken und ihren Einsatz fortzuführen, haben aber ihre eigentliche Basis an Land oder auf einem anderen Schiff. So kann die Einsatzdauer und -reichweite der Hubschrauber verlängert werden, etwa für Patrouillen und die Suche nach U-Booten – ohne, dass das eigentliche Mutterschiff dem Hubschrauber nachfahren muss.

Selbst, wenn die Zhong Chuan Yi Hao offiziell ein ziviles Schiff ist, ist die militärische Nutzung nicht ausgeschlossen. Auch Russland hat „Forschungsschiffe“, mit denen es etwa westliche Unterseekabel untersucht und bei Tests von U-Booten anderer Nationen mitlauscht, damit mit den aufgenommenen Geräuschen später ein Sonarprofil erstellt werden kann.

Die Zhong Chuan Yi Hao könnte etwa mit Drohnen die Küstenerosion beobachten oder den Schiffsverkehr in der Taiwanstraße analysieren. In Wirklichkeit werden aber militärische Häfen ausspioniert und Schiffsbewegungen der Marine anderer Länder verfolgt.

Sollte China einen Krieg anfangen, etwa wenn die Drohung wahr macht und Taiwan angegriffen wird, könnte die Zhong Chuan Yi Hao womöglich für Kampfeinsätze genutzt werden. So könnten Kamikazedrohnen vom Flugdeck gestartet werden oder Hubschrauber, die U-Boote jagen. Außerdem wäre es möglich, Startfahrzeuge oder Startvorrichtungen für Marschflugkörper am Flugdeck zu platzieren. Der Iran hat etwa ein ziviles Containerschiff zum Drohnenträger namens Shahid Mahdavi umgebaut und von dort aus eine Rakete verschossen, die in einem Container versteckt war.