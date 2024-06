Chinas Super-Flugzeugträger Fujian erst in 2 Jahren voll einsatzfähig

"Es wird aber noch bis zu 2 Jahre dauern bis die Fujian all ihre Tests absolviert hat", sagt ein chinesischer Militäranalyst zur South China Morning Post . Erst dann werde der Super-Flugzeugträger voll einsatzfähig sein.

Der größte Flugzeugträger Chinas ist im Mai erstmals zu einer Fahrt auf dem offenen Meer aufgebrochen. Nach 8 Tagen kehrte die Fujian wieder in den Militärhafen bei Shanghai zurück. Im Juni absolvierte sie noch eine weitere Testfahrt .

Wie groß die Verdrängung der Fujian ist, wurde in dem Fernsehbeitrag allerdings nicht gesagt. Auch die chinesische Marine hat keine genauen Angaben dazu gemacht. Im Jahr 2022 hat sie lediglich gesagt, dass die Verdrängung der kampfbereiten Fujian größer als 80.000 Tonnen sein soll.

Ein Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) hat jedenfalls zahlreiche Vorteile gegenüber regulären Dampfkatapultsystemen. Aufgrund der Funktionsweise mit den Magneten kann die Beschleunigung bei der elektromagnetischen Variante exakt angepasst werden. Die notwendige Kraft kann sich je nach Flugzeugtyp stark unterscheiden. So sind vollbeladene Jagdbomber etwa deutlich schwerer als unbemannte Aufklärungsdrohnen.

Abseits davon triefen die Aussagen im CCTV-Bericht nur so von Propaganda . So wird etwa gesagt, dass zuvor behauptet wurde, Elektrokatapulte würden nur auf nuklearbetriebenen Flugzeugträgern funktionieren.

Außerdem sind Elektrokatapulte in kürzeren Intervallen wieder einsatzbereit. Das bedeutet, dass mehr Flugzeuge in kürzerer Zeit gestartet werden können, wodurch die Kampfkraft deutlich gesteigert werden kann. Zudem verbrauchen sie tatsächlich weniger Energie, weil nicht erst Wasser entsalzt werden und daraus Dampf erzeugt werden muss - die elektrische Energie wird direkt eingespeist.

Durch die präzise kontrollierbare Kraft eines EMALS ist die Beschleunigung gleichmäßiger. Dadurch wirken weniger Kräfte beim Start auf die Flugzeuge, was deren Verschleiss reduziert. Weil EMALS über weniger bewegliche Teile als klassische Dampfkatapulte verfügen, sind die elektromagnetischen zudem weniger fehleranfällig und wartungsärmer.

Bisher immer noch nicht klar ist, welche Kampfflugzeuge überhaupt von der Fujian starten sollen. Laut dem Fernsehbericht würden Informationen dazu " bald " bekannt gegeben. Zu Illustrationszwecken wurden in dem Fernsehbeitrag gerenderte Bilder von Flugzeugen an Bord der Fujian gezeigt.

Zuletzt wurden Dummys der J-15 und J-35 am Deck der Fujian gesichtet. Mit Dummys wird hauptsächlich das Rangieren der Flugzeuge an Deck geübt. Üblicherweise macht man das nur mit Maschinen, die dann auch tatsächlich am Flugzeugträger starten und landen sollen.

