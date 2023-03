Das war der erste Flugzeugträger der USA

Was als Experiment in den 1920er Jahren begonnen hat, entpuppte sich schnell zu einer effizienten Taktik der modernen Kriegsführung. Die Luftfahrt steckte damals noch in den Kinderschuhen. Doch das Potenzial von Militärflugzeugen in Kriegseinsätzen wurden bereits erkannt.

Also versuchte man ein Schiff zu bauen, das Starts und Landungen von Flugzeugen ermöglicht. Der erste US-Flugzeugträger USS Langley war allerdings das Ergebnis eines Umbaus. Das Schiff, das später zu einem Aircraft-Carrier umfunktioniert wurde, war die USS Jupiter.