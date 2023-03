Iran baut Hyperschallrakete, um Flugzeugträger zu versenken

Laut der iranischen Armee könne die Hyperschallwaffe Mach 8 fliegen und Schiffe in 1.500 Kilometer Entfernung vernichten.

Bei dem Seeflugkörper soll es sich um eine Hyperschallrakete handeln, die mit Mach 8 fliegen kann. Das sind über 9.800 km/h. Laut Bagheri würde die Rakete diese hohe Geschwindigkeit im Weltraum erreichen, bevor sie punktgenau ihr Ziel trifft. Damit könnten sich feindliche Flugzeugträger und Kriegsschiffe nicht mehr in Sicherheit wiegen, die 1.500 Kilometer von der iranischen Küste entfernt sind.

Der Iran behauptet, eine neue Antischiffsrakete entwickelt zu haben. Dies sagte Mohammad Hossein Bagheri , General der iranischen Streitkräfte, gegenüber Tehran Times . Die Tests seien abgeschlossen und die Rakete gehe jetzt in die Massenproduktion. Der Iran behauptet von sich selbst, eines von nur 3 Ländern der Welt zu sein, die diese Technologie beherrschen.

US-Flugzeugträger würden nicht sofort sinken

Durch die hohe Geschwindigkeit von Mach 8 wäre so ein Seeflugkörper kaum bis gar nicht abzufangen. Bei der angeblichen Reichweite von bis zu 1.500 Kilometern muss man davon ausgehen, dass die Rakete entsprechend groß ist, um einen Gefechtskopf von 500 Kilogramm zu haben. Normale Kriegsschiffe könnten damit bei einem Direkttreffer versenkt werden.

Ein Flugzeugträger der USA in der 100.000-Tonnen-Klasse, wie etwa die Nimitz oder Gerald R. Ford, würden von so einer Rakete vermutlich nicht sofort versenkt werden. Die Schäden könnten aber, je nach Treffer, stark genug sein, dass das Schiff manövrierunfähig wird oder die Systeme ausfallen. Es wäre dann ein leichtes Ziel für weitere Angriffe mit konventionellen Unterschall-Seeflugkörper. Theoretisch ist es aber auch möglich, so eine Hyperschallrakete mit einem nuklearen Gefechtskopf zu bestücken.