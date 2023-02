© US Department of Defense

27.02.2023

Die Reparaturen an dem Pannen-Kriegsschiff der russischen Marine sind aber noch immer nicht abgeschlossen.

Seit 2018 befindet sich Russlands einziger Flugzeugträger, die Admiral Kusnezow, in der Reparatur. Zuletzt wurde der Unterwasserabschnitt des Rumpfs geflickt. Vergangene Woche konnte das vom Pech geplagte Kriegsschiff das Trockendock in Seweromorsk auf der Halbinsel Kola verlassen. Die Wartungen an dem Schiff sollen aber mindestens noch ein Jahr in Anspruch nehmen, heißt es bei Naval News.

Vom Pech verfolgt Die in den 1980er-Jahren in der Ukraine gebaute Kusnezow hat eine lange Serie an Pannen hinter sich. Zuletzt stürzten beim ersten und bisher einzigen Kampfeinsatz des Schiffes in der Region um Syrien 2016 und 2017 2 Kampfjets ins Meer. Danach sollte die Kuszenow in einem Schwimmdock in der Kola-Bucht generalüberholt und modernisiert werden. Beim Ausdocken begann das Schwimmdock zu sinken. Dabei stürzte ein tonnenschwerer Kran auf das Schiff und durchlöcherte das Deck.

Weil erst ein geeignetes Trockendock für das 306 Meter lange Schiff gebaut werden musste, lag die Kusnezow 3 Jahre lang im Hafen der Werft von Murmansk vor Anker. Dort fing es 2019 bei Schweißarbeiten Feuer und wurde neuerlich schwer beschädigt. Ein weiteres Feuer im vergangenen Dezember konnte gelöscht werden, bevor das Schiff Schaden nahm. Aus der Ukraine 1985 lief die Kusnezow damals noch unter dem Namen Leonid Breschnew in Mykolajiw am Schwarzen Meer in der Ukraine vom Stapel. Nach der Auflösung der Sowjetunion wurde sie unter dubiosen Umständen von der russischen Marine kurzerhand übernommen und vom Schwarzen Meer zum Hafen von Murmansk überstellt.