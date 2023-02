US Navy testet Hyperschallraketen auf der USS Zumwalt

Während das Starten von Hyperschallraketen per Flugzeug und am Boden relativ rasch umsetzbar ist, macht die Integration in Schiffen und U-Booten noch Probleme. Hier muss nämlich sichergestellt werden, dass die Triebwerke der Rakete beim Starten nicht das Schiff beschädigen.

Die Hyperschallrakete der Navy soll schneller als Mach 5 fliegen und eine Reichweite von 2.776 Kilometer haben. Die Navy bezeichnet sie als strategische Waffe. Sie wird aber keinen Atomsprengkopf tragen. Zum Einsatz kommen soll sie in zeitkritischen Missionen, gegen stark verteidigte Ziele, wie Kommandoposten, Flughäfen, Radaranlagen, Raketenstellungen und Treibstoff- und Munitionslager.

Die USS Zumwalt und ihre 2 Schwesterschiffe sollen mit bis zu 12 Hyperschallraketen ausgerüstet werden, wovon jede 7,4 Tonnen wiegt. Die Starter für die Raketen ersetzen die ursprünglich geplanten 2 155mm-Geschütze – die Munition dazu stellte sich als zu teuer heraus.

Pläne der Air Force und Army

Als erstes U-Boot der US Navy soll die USS Arizona Hyperschallraketen bekommen. Sie gehört zur Virginia-Klasse und soll 2028 Test-Starts mit den neuen Raketen durchführen. Die US Army will ihre Hyperschallraketen bereits heuer in Dienst stellen. M983-Trucks werden die Starter mit je 8 Raketen transportieren. Die US Air Force strebt ebenfalls an, ihre Hyperschallrakete AGM-183A noch heuer in Dienst zu stellen.