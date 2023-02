China gibt Details zu ihrer YJ-21-Hyperschallrakete preis

Zum ersten Mal hat das chinesische Militär Details zu ihrer Hyperschallrakete YJ-21 veröffentlicht. Das auch als "Eagle Strike-21" bekannte Geschoss soll laut South China Morning Post eine Warnung an die USA und Taiwan aussenden.

Die Hyperschall-Antischiffsrakete soll demnach eine Endgeschwindigkeit von Mach 10, also der zehnfachen Schallgeschwindigkeit erreichen. Durch diese Geschwindigkeit von über 12.000 km/h könne sie laut den Aussagen des Militärs von keinem gängigen Raketenabwehrsystem abgefangen werden. Durchschnittlich sei die Rakete mit Mach 6, also rund 7.400 km/h unterwegs.

YJ-21 von Zerstörer abgefeuert

In dem offiziellen Posting auf der chinesischen Plattform Weibo steht außerdem, dass die chinesische Marine bereits begonnen hat, das "zerstörerische Kampfsystem" in ihr Verteidigungssystem an Land zu integrieren. Zudem veröffentlichte die Marine ein Video vom April vergangenen Jahres, in dem eine YJ-21 von einem Zerstörer des Typs 055 abgefeuert wird.