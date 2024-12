13.000 Satelliten: Erster Raketenstart für Chinas Starlink-Konkurrent

Die ersten 10 Satelliten der Konstellation wurden jetzt ins All gebracht.

China hat die ersten 10 Satelliten seiner neuen Mega-Konstellation "Guowang" ins All gebracht. Ähnlich wie bei Starlink von SpaceX soll damit ein Internetzugang in entlegenen Regionen möglich werden.

Eigentlich wollte China bereits vor einem Jahr die ersten Satelliten dafür ins All bringen (futurezone berichtete). Man hatte sich beeilen wollen, zu Starlink aufzuschließen, da das US-Unternehmen bereits Tausende Satelliten im All betreibt. Sowohl Guowang als auch Starlink wollen bis zu 13.000 Satelliten in den niedrigen Erdorbit (LEO) bringen.

Kaum Informationen über Satelliten-Technik

Genaueres über die Technik hinter dem Netzwerk ist nicht bekannt. Entwickelt wurde sie von der China Academy of Space Technology (CAST) für die staatliche China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Das Netzwerk soll Hochgeschwindigkeits-Internet mit niedriger Latenzzeit liefern. Ob etwa wie bei Starlink ein Empfänger am Boden nötig ist, ist noch unklar.

Verwaltet wird das Guowang-Netzwerk von der staatlichen Firma China SatNet. Über diese ist allerdings kaum etwas bekannt. In einer Analyse von Marc Julienne, dem Direktor des Zentrums für Asian Studies am französischen Institut für internationale Beziehungen, heißt es, die Firma sei für "Design, Bau und Betrieb" der Konstellation zuständig.

Julienne merkt an, dass die Geheimniskrämerei um das Unternehmen eigentlich "unvereinbar mit den Zielen des Projekts" sei. Eins dieser Ziele ist es, eine Alternative für Starlink für Märkte zu schaffen, auf denen das SpaceX-Netzwerk verboten ist: China und Russland.

