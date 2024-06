China macht SpaceX nach: Rakete landet erfolgreich nach Testflug

Der Testflug fand am 23. Juni im Jiuquan Satellite Launch Center statt. Für den Test stieg die Rakete auf eine Höhe von 12 Kilometern, bevor sie wieder gelandet ist.

Um Satelliten oder andere Nutzlast ins All zu bringen, reicht das natürlich nicht. Bei dem Test ging es in erster Linie darum, die Triebwerke und das Landesystem auszuprobieren.

Demonstration der Technologie

Die Rakete hat einen Durchmesser von 3,8 Metern und wurde als Testbett für die neue Technologie gebaut. Diese nutzt 3 Triebwerke mit regulierbarem Schub. Das ist wichtig für die kontrollierte Landung. Das Landewerk wurde 50 Meter über dem Boden ausgeklappt.

Der Testflug dauerte insgesamt 6 Minuten und soll ohne Probleme abgelaufen sein. Allerdings ist das Video geschnitten. So fehlt etwa ein Teil unmittelbar vor dem Aufsetzen. Womöglich wird der bewusst nicht gezeigt, weil China Industriespionage vermeiden will - oder weil eventuell doch etwas nicht ganz nach Plan gelaufen ist. So könnte etwa ein in letzter Sekunde ausgeführtes Lenkmanöver verheimlicht werden.

Auch bei früheren Testflügen anderer chinesischer Raketen wird das Aufsetzen nicht vollständig gezeigt: