Warum man sich nicht in dieses fliegende “Auto” setzen sollte

Im Internet macht ein fliegendes “Auto” die Runde. Aber lasst Euch nicht in die Irre führen. Hineinsetzen sollte man sich in dieses “Auto” eher nicht. Im Video sagt der Unternehmensgründer selbst davon: "Safety is good enough". Wenn das nicht beruhigend ist.

Wie einige Kommentatoren und Kommentatorinnen auf YouTube richtig anmerken, handelt es sich hierbei um eine Drohne mit einem Gehäuse, das aussieht wie ein Auto. Viel Gewicht dürfte die Konstruktion auf jeden Fall nicht aushalten. Und auch bei Windböen sollte man mit diesem "Auto" wohl besser auf dem Boden bleiben.