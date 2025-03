Warum sich China von Elon Musks Starlink so massiv bedroht fühlt

Die US-Satellitenkonstellation Starlink, die Elon Musks SpaceX gehört, steht schon länger im Fokus von Chinas Miliär. Der US-Think-Tank Rand Coperation hat nun in seinem jüngsten Bericht über Chinas militärische Sichtweise auf den niederen Erdorbit davor gewarnt, dass das Netzwerk angegriffen werden könnte.

In dem Bericht heißt es, dass sich US Space Force (USSF) auf potenziell provokantere Operationen der Volksbefreiungsarmee (PLA) im Weltraum vorbereiten sollte. China würde dazu neigen, die Bedrohung durch Starlink zu „übertreiben und zu dramatisieren“.

Starlink für militärische Dominanz

Die PLA sieht Starlink als ein zentrales Element der US-Strategie zur Erreichung militärischer Dominanz im Weltraum. Sie glaubt, dass die Entwicklung von Starlink eng mit der US-Militärdoktrin und der Politik der US-Regierung koordiniert ist.

Starlink wird von China laut dem Bericht als ein Beispiel für eine resilientere Weltraumarchitektur angesehen. Diese Struktur mache es schwierig, die Systeme durch gezielte Angriffe zu neutralisieren, was die PLA als Bedrohung wahrnimmt. Chinesische Analysten würden demnach glauben, dass die Starlink-Satelliten für elektronische Kriegsführung eingesetzt werden, oder andere Satelliten sogar kinetisch angreifen, also etwa einfach rammen, könnten.

Wettbewerb mit den USA

China sieht sich in einem intensiven Wettbewerb mit den USA im Weltraum und fürchtet, dass es in dieser Konkurrenz zurückfällt. Das Land habe zwar der Entwicklung seiner eigenen Netzwerke in der niedrigen Erdumlaufbahn Priorität eingeräumt, doch bis zu deren Fertigstellung stelle Starlink eine „asymmetrische Schwachstelle“ dar, heißt es.

In der finalen Ausbaustufe soll Chinas eigene Konstellation mit dem Namen Guowang aus rund 13.000 Satelliten bestehen. Im Dezember 2024 wurden die ersten 10 ins All geflogen. Bis man also an die knapp 7.000 in Betrieb befindlichen Starlink-Stalliten herankommt, dürfte es noch einige Zeit dauern.

Ältere Pläne gegen Starlink

Bereits Mitte 2022 haben chinesische Wissenschaftler nach einem Plan gefordert, Elon Musks Starlink-Satelliten ausschalten zu können

Demnach müsse das Land “weiche und harte Methoden” entwickeln, um das Netzwerk in einem Kriegsszenario ausschalten zu können. Die Art und Weise des Angriffs soll “kostengünstig und hocheffizient” sein, wie es damals hieß.