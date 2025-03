Comac C949: China baut eine leise Concorde

Das Überschallflugzeug könnte Shanghai und Los Angeles in nur 5 Stunden non-stop verbinden.

Das britisch-französische Passagierflugzeug Concorde wurde Anfang der 2000er-Jahre nach einem verheerenden Absturz außer Betrieb genommen. Die C949 soll mit 11.000 Kilometern eine beinahe doppelt so große Reichweite haben wie die Concorde.

Kürzlich wurden in einem wissenschaftlichen Aritkel erste Details zur C949 bekannt. Das ist ein Passagier-Überschallflugzeug des chinesischen Luftfahrtunternehmens Comac . Es soll Mach 1,6 , also mehr als eineinhalbfache Schallgeschwindigkeit, erreichen können, allerdings weit leiser sein als die Concorde, berichtet South China Morning Post .

Der Rumpf der C949 soll formveränderlich sein. Was genau damit gemeint ist, wird nicht näher beschrieben. Damit könnten etwa Elemente der Tragflächen gemeint sein, die sich, je nach Geschwindigkeit, unterschiedlich verhalten, bzw. ein- oder ausgeklappt werden können. Denkbar ist auch, dass sich Strömungseinlässe, je nach Geschwindigkeit, öffnen und schließen.

Nadelförmige Nase und KI-Steuerungssystem

Die C949 soll einen gekrümmten Mittelteil haben, der Schockwellen abschwächen kann. Die Flugzeugnase ist lang und nadelförmig, die Schockwelle wird in 3 schwächere Impulse aufgeteilt. Ausbuchtungen in der Nähe der Triebwerke streuen Abgasturbulenzen, was die Lärmentwicklung dämpft.

Laut den Forschern ist ein KI-basiertes Steuerungssystem nötig, um mit den aerodynamischen Bedingungen umgehen zu können und um das Flugzeug zu stabilisieren. Damit der Schwerpunkt immer optimal gelegen ist, kann der Treibstoff während des Flugs dynamisch zwischen 7 Tanks verschoben werden.