Start erster Weltraumrakete von Europa aus endet in Crash

Das deutsche Start-up Isar Aerospace will unter anderem SpaceX Konkurrenz machen. Am Sonntag startete man erstmals zum Testflug.

Das deutsche Weltraum-Startup Isar Aerospace startete am Sonntag vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya zum Testflug seiner Weltraumrakete Spectrum. Knapp 20 Sekunden nach dem Start, stürzte die Rakete allerdings ab, wie in der Live-Übertragung auf YouTube zu sehen war. Der Startvorgang beginnt in etwa ab Minute 33:30.

