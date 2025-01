Ab ins All: Die größten Raketen der Welt im Vergleich

Mit 98 Metern Höhe steht die neueste Rakete New Glenn diesen Giganten nur wenig nach. Sie wurde von der privaten Firma Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos gebaut und wartet derzeit auf ihren ersten Testflug. Der wurde in den letzten Tagen immer wieder verschoben, lange dürfte er aber nicht mehr auf sich warten lassen. Geplant ist er aktuell für den 16. Jänner .

Auf dem Weg zum Mond

Sie sind die neue Generation der Launch-Systeme, konstruiert für ein Raumfahrtzeitalter, das noch nicht da ist. Dass sie so groß sind, hat vor allem damit zu tun, dass sie schwere Lasten weiter ins All bringen sollen: zum Mond und irgendwann auch zum Mars.

Der dafür nötige Treibstoff braucht Platz und so wächst die Rakete in die Höhe. Die meisten neuen Systeme sind zudem modular aufgebaut, können also je nach Nutzen verändert werden: Satelliten werden in einem Frachtaufsatz transportiert, Menschen in einem Raumschiff. Je nach Aufsatz wächst die Rakete also noch weiter.

➤ Mehr lesen: Starship-Nahaufnahme zeigt massive Schubkraft der Raptor-Triebwerke