Ariane 6: Warum die Trägerrakete für Europa so wichtig ist

Hier offenbart sich die große Schwäche der neuen Rakete. Sie steht in direkter Konkurrenz mit der Falcon 9 von SpaceX. Da die Rakete des privaten Unternehmens aber wiederverwendbare Booster hat, kann diese Rakete deutlich häufiger abheben. 2023 wurden 96 erfolgreiche Starts durchgeführt, was 43 Prozent aller Raketenstarts weltweit entspricht.

„Ein autonomer Zugang zum Weltraum ist aufgrund der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bedeutung des Weltraums unumgänglich für Europa und für die nachhaltige Zukunft und den Wohlstand seiner Bürger“, erläutert Balogh. Wie alle anderen bedeutenden Weltraumnationen sichere sich so auch Europa einen unabhängigen Zugang zum Weltraum. Nur so könne sichergestellt sein, dass Europa über seine eigenen Aktivitäten im Weltraum entscheiden und sie kontrollieren kann.

Österreichische Beteiligung

Die Rakete selbst ist auch für Österreich ein Wirtschaftsfaktor. 13 Mitgliedsstaaten sind am Bau beteiligt. Das Wiener Hightech-Unternehmen TTTech steuerte Chips und Sensoren bei, die für das Nervensystem der Rakete und den sicheren Datenaustausch notwendig sind.

TTTech hatte für die Entwicklung der strahlungssicheren und für den Weltraum qualifizierten Chips Zuschüsse der ESA bekommen und so Technik entwickeln können, aus denen schließlich neue Geschäftsmodelle entstanden. Mit diesen ESA-Förderprogrammen wird es großen und kleinen Unternehmen erst möglich, neue innovative Technologien zu entwickeln.

Neben TTTech sind auch die Österreicher von Beyond Gravity beteiligt. Sie arbeiteten am Vinci-Triebwerk mit, das eine der Besonderheiten der Raketenoberstufe ist. Es kann im All erneut gezündet werden und so Nutzlasten flexibel in verschiedene Orbits bringen.

Normalerweise bringt eine Rakete die gesamte Nutzlast entweder in einen niedrigen Erdorbit (LEO) oder den weiter entfernten geostationären Orbit (Geostationary Transfer Orbit, GTO). Ariane 6 kann das in einem Flug erledigen. Zudem hat das System damit auch genügend Schub für Flüge zum Mond. Es wird die Rakete in 2 Varianten geben: Ariane 62 mit 2 Boostern und Ariane 64 mit 4 Boostern.