Warum die neuen Starlink-Satelliten zum Problem werden könnten

Das Satelliteninternet Starlink hat bei Astronominnen und Astronomen seit jeher einen schweren Stand. Die Satelliten stören immer wieder Aufnahmen des Nachthimmels. Diese Situation könnte sich noch verschlimmern.

SpaceX plant eine neue Ausbaustufe für seine Konstellation. Sie soll nicht nur, wie die bisherigen Starlink-Satelliten, überall auf der Welt per Antenne einen Zugang zum Internet bieten. Sondern diese neuen sogenannten Direct-To-Cell-Satelliten (DTC) wären wie das terrestrische Mobilfunknetz ohne Zusatzantenne direkt mit einem Smartphone erreichbar.

Bis zu 5-mal heller

Die Pläne versetzen jedoch Astronomen in aller Welt in Alarmbereitschaft, denn die DTC-Satelliten könnten bis zu 5-mal heller am Himmel leuchten als die bisherigen Starlink-Satelliten. Das berichten Forscher der Internationalen Astronomischen Union (IAU) in einer nun im Internet veröffentlichten Studie.