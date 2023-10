Starlink kommuniziert künftig direkt mit Smartphones

Der Fahrplan

Im kommenden Jahr 2024 will Starlink die Möglichkeit einführen, Textnachrichten über die Satelliten zu versenden und zu empfangen. Im Jahr darauf - 2025 - soll man dann mit dem Smartphone telefonieren können und eine Satelliten-basierte Internetverbindung aufbauen können. Im selben Jahr sollen auch IoT-Verbindungen über Starlink starten.

"Direct to Cell" nennt Starlink den angekündigten Service. Er soll bei allen LTE-fähigen Smartphones funktionieren und keine weitere Hardware oder Software benötigen. Starlink nutze dafür ein spezielles eNodeB-Modem, das wie ein Handy-Mast im Weltall funktioniert, heißt es auf der Website.

➤ Mehr lesen: Riesiger Satellit gehört jetzt zu den hellsten Objekten am Nachthimmel

Mobilfunk-Tarif bei Starlink?

Es wird zunächst aber nicht so sein, dass man sich einen Handy-Tarif bei Starlink holt, so wie man es von herkömmlichen Mobilfunkern kennt. Vielmehr wird Starlink den Mobilfunkern das "Direct to Cell"-Service anbieten, sodass diese es in ihre bestehenden Services integrieren können.

Starlink würde sich dann so verhalten wie ein Roaming-Partner. Befindet man sich in einer Gegend, in der es keine herkömmliche Netzabdeckung gibt, könnte das Smartphone in das Starlink-Netz wechseln, um weiterhin online sein zu können.