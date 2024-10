5 Billig-Gadgets, die mich positiv überrascht haben

“Wer billig kauft, kauft teuer”, ist ein beliebter Satz, wenn es um Neuanschaffungen geht. Man kann auch kaum abstreiten, dass er oft zutrifft. Es gibt aber Ausnahmen. Manchmal kauft man sich um wenig Geld eine Kleinigkeit und ist dann überrascht, wie gut sie dennoch funktioniert und wie sehr die Lebensqualität dadurch gesteigert wird.

Hier habe ich 5 solche Gadgets gesammelt, die ich in letzter Zeit um vergleichsweise wenig Geld gekauft habe. Und obwohl ich nicht viel dafür ausgegeben habe, bin ich mit ihnen hochzufrieden.

In diesem Artikel stelle ich euch folgende Produkte vor:

Nurati N1 - Sport-Kopfhörer um 30 Euro

Zwar sind Wireless-In-Ears durchaus praktisch, es gibt aber Situationen, in denen ich möchte, dass meine Ohrhörer an einem Kabel hängen. Etwa beim Sport, wenn ich ab und zu einfach einen Ohrstöpsel rausziehen und runterhängen lassen will, weil ich die Umgebung besser wahrnehmen oder mit jemandem reden möchte.

Genau für diesen Zweck habe ich mir die Nurati N1 gekauft. Nun, für einen Preis von 30 Euro (hier bei Amazon, aktuell mit Coupon sogar nur 26 Euro), darf man sich freilich kein Klangwunder erwarten. Für das Podcast-hören beim Laufen oder Radeln reicht es aber allemal. Der Akku hält gefühlt ewig, von den angegebenen 100 Stunden ist er definitiv nicht weit weg, wobei ich es nie genau nachgestoppt habe. Geladen werden sie per USB-C.

Besonders praktisch finde ich auch, wie man sie ein- und ausschaltet. Die beiden Ohrstöpsel sind nämlich magnetisch. Klippt man sie auf diese Art und Weise zusammen, sind sie aus, trennt man sie voneinander, sind sie an. Mittlerweile habe ich bereits 2 Exemplare der N1 in Betrieb.