Neues iPad Mini im Test: Das Tablet, bei dem man nicht nachdenken muss

Im Bezug auf Apple-Geräte bin ich ambivalent. Einerseits ist FaceID in den meisten Situationen definitiv praktischer als TouchID - allerdings funktioniert es eben nur in 98 Prozent der Fälle problemlos, wohingegen es bei TouchID eher 99,9 Prozent sind. Während andere das Fehlen von FaceID bekritteln mögen, bin ich mit der Fingerabdruck-Alternative nicht unglücklich.

Ebenfalls gleich wie bei allen anderen Nicht-Pro-iPads ist die Ausstattung im Bereich Biometrie . Apple verzichtet auf die Gesichtserkennung FaceID und setzt stattdessen auf TouchID . Das iPad Mini kommt mit einem Fingerabdrucksensor im länglichen Power-Button. Halte ich das Tablet im Hochformat, tippe ich meistens mit dem rechten Zeigefinger darauf. Habe ich das Tablet im Querformat neben mir stehen, ist es in der Regel der linke Zeigefinger. Grundsätzlich bin ich ein großer Fan von Fingerabdruckscannern in Power-Buttons im Unterschied zu solchen, die hinter dem Displaypanel liegen. Sie funktionieren schneller und exakter und machen seltener Schwierigkeiten.

Das einzige iPad, dem derzeit OLED vorbehalten ist, ist das iPad Pro . Bei Mini kommt, wie bei allen anderen iPads, ein LC-Display zum Einsatz. Verstecken muss sich jenes allerdings auch nicht. Die Darstellung ist mit einer Auflösung von 1.488 x .2266 Pixeln (Pixeldichte 327 PPI) perfekt scharf. Die Farbdarstellung ist generell eher dezent und natürlich gehalten, sie springen einen also nicht an. Dennoch (oder vielleicht gerade auch deswegen) macht das Betrachten von Fotos auf dem iPad richtig Freude. Die Helligkeit ist nicht überragend, aber reicht aus, um das Tablet auch im Freien und bei heller Umgebung gut verwenden zu können. Mit 500 Nits ist das Mini genauso hell wie alle anderen aktuellen LCD-iPads abseits der Pro-Serie.

Auch wenn das kleinste iPad in den Apple-Reihen noch am ehesten zum Fotosmachen durchgeht, wird sich hoffentlich kaum jemand das iPad Mini zum Fotografieren kaufen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Hauptkamera auf der Rückseite mit 12 Megapixel auflöst und eine Blende von f/1,8 hat. Die Fotos, die das iPad Mini damit produziert, sind solide und am ehesten mit denen eines aktuellen Mittelklasse-Smartphones zu vergleichen.

Die Grafik-Performance soll um 25 Prozent gesteigert worden sein. Das erlaubt es auch anspruchsvolle Bildbearbeitungsprogramme (etwa von Adobe ) auszuführen. Auch die Videobearbeitungssoftware Final Cut Pro wird vom A17 Pro Chip unterstützt und ist somit am iPad Mini nutzbar. Beim Gaming ist Raytracing möglich. In der Praxis lässt sich das neue iPad Mini gewohnt flüssig und verzögerungsfrei bedienen. Selbst aufwändigere Spiele bereiten dem Tablet keine Schwierigkeiten.

Öfter zum Einsatz kommt vermutlich die Frontkamera, etwa für Videotelefonie. Auch diese löst mit 12 Megapixel auf. Wieder mit an Bord ist der Folgemodus. Das Tablet erkennt bei Videocalls automatisch, wenn man sich bewegt und passt den Bildausschnitt entsprechend an. Es wirkt, als würde sich die Kamera bewegen, um den Kopf immer zentral zu halten.

KI-tauglich, Multitasking

Ausgeliefert wird das neue iPad Mini mit iPadOS 18. Mit dem A17 Pro Chip unterstützt das neue iPad Mini auch Apples KI-Suite Apple Intelligence. Diese kommt eigentlich mit iPadOS 18.1, aber nicht in der Europäischen Union (danke EU, I guess). Wann diese in EU-Ländern auf iPhones und iPads verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar. Irgendwann 2025 dürfte es so weit sein. Wer nicht bis dahin warten kann, kann Apple Intelligence mit einem US-Account auch in Europa zum Laufen bekommen. Wie genau das funktioniert, lest ihr hier:

Verzichten muss man auf dem iPad Mini (genauso wie auf allen iPads ohne M-Chip) nach wie vor auf den Stage Manager. Multitasking wird nur via Split View oder Slide Over ermöglicht. Beim Split View hat man 2 Apps einfach nebeneinander offen. Bei Slide Over wird eine zweite App in einem kleinen Schwebefenster über der anderen angezeigt.

Nun könnte man argumentieren, dass ein Stage Manager bzw. umfangreiches Multitasking auf dem kleinen Display ohnehin nur eingeschränkt Sinn macht. Allerdings muss man dabei bedenken, dass das iPad Mini externe Monitore unterstützt. Gerade Studentinnen und Studenten - bestimmt einer der primären Mini-Zielgruppen - würden das vielleicht zu schätzen wissen.