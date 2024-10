Weltweit erster 1.000-Meter-Wolkenkratzer wird doch fertiggebaut

Die Arbeiten am Kingdom Tower stehen seit 6 Jahren still. Jetzt hat das zukünftig höchste Gebäude der Welt einen neuen Namen und ein Datum für die Fertigstellung.

In Saudi-Arabien sollte das höchste, jemals von Menschen errichtete Gebäude entstehen. Das Projekt hatte von Anfang an Probleme, bis schließlich 2018 die Bauarbeiten stillgelegt wurden.

In einer Pressemitteilung wurde bekannt gegeben, dass das Projekt fortgesetzt wird und auch, wann es fertig werden soll. 42 Monate soll der Bau dauern, womit der Wolkenkratzer schon 2028 fertig sein könnte, falls die Bauarbeiten jetzt zügig wieder aufgenommen werden. Insgesamt wird das Gebäude bis zu seiner Fertigstellung 1,9 Milliarden US-Dollar Baukosten verschlungen haben.

➤ Mehr lesen: Würfelförmiger Mega-Wolkenkratzer macht The Line Konkurrenz

Wolkenkratzer hatte schon viele Namen

Das Gebäude hat jetzt auch einen neuen Namen: Jeddah Economic Company Tower, kurz JEC Tower. In seiner Geschichte trug das Bauwerk schon mehreren Namen. Einer der ersten war Mile High Tower, weil der Wolkenkratzer über eine Meile (1.609 Meter) hoch werden sollte. Bei den Untersuchungen der Baufläche wurde aber festgestellt, dass der Boden diese Masse nicht unterstützen könnte.

Also wurde der Benchmark eine Bauhöhe von über 1.000 Meter reduziert und der Name in Kingdom Tower geändert. Später hieß das Projekt Jeddah Tower, benannt nach der Hafenstadt, die sich etwa 20 Kilometer entfernt befindet. JEC Tower heißt der Wolkenkratzer jetzt um hervorzuheben, dass er das Prunkstück der Jeddah Economic City wird. Diese soll rund um den Tower entstehen und insgesamt eine Fläche von 5,3 Quadratkilometern haben.