Der höchste Wolkenkratzer der USA entsteht in Oklahoma City

27.04.2024

Der Megakomplex soll das sechsthöchste Gebäude der Welt werden. Einige Fragen sind allerdings noch offen.

Das One World Trade Center in New York City kommt auf eine Höhe von 541 Meter, wurde 2013 fertiggestellt und zieht sich über 104 Stockwerke. Es ist derzeit das höchste Gebäude der USA. Diesen Titel könnte es bald verlieren, denn es ist ein deutlich höherer Wolkenkratzer geplant. Aber das neue Mega-Gebäude soll nicht etwa in der näheren Nachbarschaft in Manhattan entstehen, sondern mitten in den Great Plains in Oklahoma City. Die Stadtverwaltung hat erst kürzlich grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Die finale Abstimmung über den Bau findet im Juni statt.

581 Meter Wolkenkratzer in einer kleineren Stadt Der "The Boardwalk at Bricktown"-Wolkenkratzer soll eine Höhe von 581 Meter erreichen und damit fast 40 Meter höher sein als das One World Trade Center. Der gesamte Komplex beinhaltet noch 3 weitere Gebäude, die ebenso 105 Meter hoch sein sollen. Dass das höchste US-Gebäude ausgerechnet in Oklahoma City gebaut werden soll, sorgt für hitzige Diskussionen. Kritiker*innen meinen, eine Stadt mit weniger als 700.000 Einwohner*innen sei für ein Projekt dieser Größenordnung nicht geeignet. Ein solcher Wolkenkratzer wäre deplatziert.

Die Frage nach dem Wetter Der kalifornische Geschäftsmann Scot Matteson, der das 1,6 Milliarden Dollar teure Projekt finanziert, hält dagegen, dass der "The Boardwalk at Bricktown" ein positiver Beitrag für die Stadtentwicklung sei. Ihm schwebt vor, dass Oklahoma City dadurch an Stellenwert gewinne und zu einer wirtschaftlichen und touristischen Metropole werde. Abgesehen von den kulturellen Gegebenheiten gibt es noch eine Frage, die weitgehend ungeklärt ist: Wie kann ein solcher Wolkenkratzer dem lokalen Wetter standhalten. Oklahoma City liegt nämlich mitten in der Tornado Alley und wird regelmäßigen von den schweren Wirbelstürmen heimgesucht.

"The Boardwalk at Bricktown"-Wolkenkratzer © AO Architects