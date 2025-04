SoftwareOne und VMware by Broadcom: „Begleiten die Kunden bei ihrem Weg in die Cloud und der digitalen Transformation“

Mit der VMware Cloud Foundation (VCF) bietet SoftwareOne seinen Kunden ein Produkt an, das ihnen den Umstieg in die Cloud so einfach wie möglich macht.

Waren die Kunden früher dabei, alles auf die Public Cloud und die entsprechenden Anbieter zu transferieren, geht heute der Trend hin zu einer Kombination aus Private und Public Cloud. Dabei ermöglicht VCF von VMware eine flexible und einheitliche Plattform, welche die Vorteile einer Public Cloud mit jener der Private Cloud verbindet. Der Kunde hat jederzeit Zugriff auf die benötigten Applikationen – unabhängig davon, wo diese liegen.

Subscription statt klassischer Lizenz

Beauftragten die Unternehmen, z.B. jene aus dem Transport- oder dem Finanzbereich, SoftwareOne aus Furcht vor Über- oder Unterlizensierung mit dem klassischen Lizenzmanagement, hat sich das durch den Umstieg der Hersteller, eben auch VMware, von den Perpetual Lizenzen hin zu den Subscription-Modellen gewandelt: Statt dem traditionellen Lizenzmanagement arbeitet man nun im Bereich Financial Operations und managt mit passenden Tools die Kostenentwicklung.

Durch die Konsolidierung seines Produktportfolios und dem Umstieg auf das neue Lizenzmodell wird diese Aufgabe für SoftwareOne vereinfacht: Alle Elemente der Plattformlösung VCF sind zu jedem Zeitpunkt auf dem aktuellsten Stand und nahtlos verfügbar. Die Zeiten, in denen mehrere tausend Einzelkomponenten von VMware erhältlich waren und separat gemanagt werden mussten, sind damit durch die erfolgreiche Konsolidierung vorbei.

Gemeinsam für die Kunden

Gregor Punz, Geschäftsführer von SoftwareOne betont, wie wichtig das Assessment der Ist-Situation beim Kunden ist. Erst, wenn alle Anforderungen spezifiziert sind, startet das Unternehmen mit der operativen Umsetzung. „Dabei ist ein Produkt wie VCF ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Hier erhalten unsere Kunden eine einzige Plattform und damit den einheitlichen Zugang zu ihren Applikationen – egal, ob sich diese in der Public oder der Private Cloud befinden.“

„VCF ist eine Plattform, die den Kunden erlaubt, sowohl on-premise Funktionalitäten als auch jene von Hyperscalern auf einer eigenen Plattform im eigenen Rechenzentrum oder beim typischen Hoster zu konsumieren. Damit haben wir die Skalierbarkeit und Automatisierbarkeit von Hyperscalern mit den Kundenanforderungen an Sicherheit und Compliance kombiniert“, ergänzt VMware Country Manager Peter Trawnicek.

Auch menschlich schätzen sich die beiden Unternehmen: „Wir arbeiten seit Langem mit SoftwareOne zusammen. Gemeinsame Erfolge sind immer auch eine Verpflichtung, das Bestmögliche für die Kunden zur Verfügung zu stellen, gemeinsam professionell aufzutreten und lösungsorientiert die jeweiligen Kundenanforderungen zu erfüllen“, so Trawnicek.

Noch mehr über SoftwareOne und VMware by Broadcom erfahren