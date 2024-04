In Saudi Arabien soll der größte Flughafen der Welt entstehen

Dass Saudi-Arabien riesige Projekte in Angriff genommen hat, hat das Land in den vergangenen Monaten mittlerweile zur Genüge unter Beweis gestellt. Das Königreich will sich unabhängiger von den Erdölexporten machen und mehr auf Hightech-Industrie und Tourismus setzen.

➤ Mehr lesen: The Line: Neue spektakuläre Luftaufnahmen zeigen Baufortschritt

Die allermeisten Passagier angepeilt

Um all diesen Vorhaben die nötige Infrastruktur bieten zu können, soll in der Hauptstadt Riad der größten Flughäfen der Welt entstehen. Der Plan sieht vor, dass der King Salman International Airport im Jahr 2030 eröffnet.

Mit einer Kapazität für 120 Millionen Passagieren pro Jahr soll er bei der Passagieranzahl der weltgrößte Flughafen sein. Im Jahr 2050 sollen es sogar 185 Millionen sein. Ob bis in 6 Jahren tatsächlich derart viele Fluggäste abgefertigt werden, wird sich erst zeigen.

➤ Mehr lesen: Saudi-Arabien baut kristallartigen Wolkenkratzer