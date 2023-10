NEOM bekommt kristallartigen Wolkenkratzer

Das NEOM Projekt in Saudi-Arabien soll einen Wolkenkratzer mitten in den Bergen bekommen, das eine Art Wahrzeichen werden soll. Das Architekt*innenteam von Zaha Hadid Architects hat entsprechende Renderings präsentiert. Der Wolkenkratzer soll 330 Meter hoch sein, und wie ein Bergkristall aussehen. Er soll mitten in den Bergen von Trojena stehen und man soll von dort auf einen künstlichen See herabblicken.

Die Region Trojena ist sehr bergig und soll in der künstlichen Stadt eine Skiregion werden, die etwa 50 Kilometer vom Gulf of Agaba entfernt liegt. Es ist ein Skigebiet mit 36 Pistenkilometern geplant. Um Raum für Freizeitaktivitäten zu schaffen, sollen in dem kristallartigen Wolkenkratzer Platz für Musikkonzerte geschaffen werden. Die genauen Pläne, was sich noch in dem Wolkenkratzer befinden soll, wurden noch nicht vorgestellt.

